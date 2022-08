Rządowe dopłaty nie tylko do węgla. Minister Moskwa podała kwoty

Szefowa MKiŚ podczas piątkowego wystąpienia w Sejmie przekazała, że odbiorcy, którzy nie są objęci taryfą, czyli ci, którzy są ogrzewani przez małe ciepłownie bądź sami zaopatrują się w surowiec, będą mogli otrzymać wsparcie na poziomie gminy "adekwatne do wzrostu cen".

Jak wynika z wypowiedzi minister, nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia. Używający pelletu otrzymają – 3 tys. zł, drewna kawałkowego – 1 tys. zł, oleju opałowego – 2 tys. zł, a LPG – 500 zł.

3 tys. złotych dodatku węglowego

W drugiej połowie lipca Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, przewidującą 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla do ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Senat zgłosił w czwartek poprawki do ustawy, rozszerzając zakres gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania dodatku w wysokości 3 tys. złotych. W piątek Sejm odrzucił część poprawek Senatu i zdecydował, że 3 tys. ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym. Ustawa trafi do podpisu prezydenta Dudy.

RadioZET.pl/PAP