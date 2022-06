SQUID i HUAWEI przedstawiają bardziej spersonalizowanąusługę wiadomości w przeglądarce HUAWEI

Oprócz tego użytkownik może wybierać interesujące go wiadomości spośród rosnącej liczby kategorii: od biznesu, poprzez gry czy styl życia. Przeglądarka HUAWEI jest preinstalowana na wszystkich telefonach HUAWEI. Od teraz można ją pobrać również na urządzenia z systemem Android w sklepie Google Play, pod nazwą przeglądarka Petal.

Spersonalizowany serwis informacyjny znajduje się na stronie startowej przeglądarki HUAWEI. Użytkownik może znaleźć tam wiadomości z różnych kategorii tematycznych, z wielu wiarygodnych źródeł. Użytkownik może również poruszać się po górnym pasku przewijania nawigując pomiędzy interesującymi go kategoriami, takimi jak: sport, rozrywka, nauka i technika, podcasty, wideo i wiele innych. Każdy może też indywidualnie ustalić kolejność tych kategorii w menu.

Obecnie uruchamiamy kolejne kategorie, to m.in.: Gry i eSport, Finanse oraz Styl Życia.

W kanale Finanse użytkownik znajdzie aktualności ukazujące wpływ na budżet osobisty, a także wydarzenia i trendy dotyczące firm, liderów, konsumentów, sektorów przemysłowych i wiele innych.

W kategorii Styl życia, czytelnicy znajdą inspiracje dla zdrowego stylu życia, podróży, mody, a także ciekawe artykuły i filmy od blogerów.

Gry i eSport, to oczyśćcie przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata gier komputerowych a także informacje o premierach.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z przeglądarką HUAWEI, jako dostawca najważniejszych wiadomości z wiarygodnych źródeł, w szerokim zakresie kategorii. Naszym celem jest inspirowanie użytkowników do czytania treści wysokiej jakości, a jednocześnie pomaganie wydawcom w zwiększeniu ruchu i przychodów”- powiedział Johan Othelius, CEO i założyciel SQUID App.

Aplikacja SQUID dostarcza użytkownikom smartfonów HUAWEI wiadomości i treści w 33 różnych językach, w większości krajów Europy i Ameryki Łacińskiej. Celem aplikacji SQUID jest zapewnienie millenialsom łatwego dostępu do interesujących i istotnych wiadomości z wiarygodnych źródeł.

W przypadku urządzeń HUAWEI pobierz przeglądarkę HUAWEI tutaj: https://bit.ly/3M0e1K3 Dla wszystkich urządzeń z systemem Android pobierz przeglądarkę Petal tutaj: https://bit.ly/3L5A1l7

O aplikacji SQUID

SQUID App (Njuice AB) to firma zajmująca się technologiami medialnymi z siedzibą w Sztokholmie. SQUID to szybko rozwijająca się aplikacja informacyjna skierowana do millenialsów w Europie, regionie APAC i Ameryce Łacińskiej, uruchomiona w 60 krajach. Aplikacja otrzymała bardzo dobre recenzje konsumentów w App Store, Google Play Store i HUAWEI AppGallery oraz bardzo pozytywny oddźwięk w mediach na wszystkich rynkach, na których została uruchomiona. SQUID jest także dostawcą wiadomości dla HUAWEI Assistant, HUAWEI Browser, Petal Search i Petal Browser. Więcej informacji znajdziesz na www.squidapp.co.