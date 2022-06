Samochody spalinowe zakazane od 2035 roku? Europarlament przyspieszy transformację

Europarlament za ograniczeniem dopuszczalnej emisji CO2 przez nowe samochody do 100 proc. Przyjęte przez PE przepisy to część programu Fit for 55, który zakłada obniżenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 55 proc. do 2030 r. i dojście do neutralności klimatycznej w 2050 r. Na jakie zmiany muszą szykować się kierowcy?

Samochody spalinowe będą zakazane? Parlament Europejski przyjął przepisy nakazujące ograniczyć emisję CO2 także przez kierowców. Cel? Redukcja emisyjności co najmniej o 55 proc. w 2030 roku i neutralność klimatyczna do 2050 roku. Choć cele wydają się odległe, to decyzja PE już teraz wpłynąć może na ewentualny wybór auta.

Koniec aut spalinowych. PE wymusi przejście na elektryki

„Parlament opowiedział się za zmianą norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych, stanowiące część pakietu Gotowi na 55 (Fit for 55 in 2030)” – czytamy w komunikacie PE.

Jak wyjaśniono, nowe przepisy mają przynieść korzyści obywatelom „dzięki szerszemu zastosowaniu pojazdów zeroemisyjnych (lepsza jakość powietrza, oszczędność energii i niższe koszty posiadania pojazdu), a także pobudzić innowacje w zakresie technologii zeroemisyjnych”.

W praktyce oznacza to, że za niespełna 13 lat samochody spalinowe (diesle i auta benzynowe) znikną ze sprzedaży, w co wątpią przedstawiciele branży motoryzacyjnej. - Wyznaczanie celów w zakresie emisji CO2 na rok 2035 wydaje się przedwczesne w momencie, gdy nie zapewniono jeszcze rozbudowy odpowiedniej infrastruktury – zauważyli przedstawiciele Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan. Zanim jednak przepisy zaczną obowiązywać w krajach członkowskich, w ramach PE odbędą się negocjacje. To od nich zależeć będzie ostateczny kształt przepisów.

Przejście (na zeroemisyjność – przyp.red) nie odbędzie się za darmo: ochrona klimatu wymaga zwiększonych wysiłków (finansowych i innych) ze strony wszystkich zainteresowanych stron. Należy omówić i uzgodnić w przejrzysty sposób sprawiedliwy podział tych wysiłków Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Jak dodał, jeśli rządu będą chciały zapewnić transport zeroemisyjny w kraju, potrzebne będą zachęty np. fiskalne. - W Europie, ale szczególnie w Polsce, ze względu na znaczenie przemysłu motoryzacyjnego i niższą siłę nabywczą w porównaniu do starych krajów członkowskich UE, ważne jest, aby przejściem tym zarządzać w sposób akceptowany społecznie, uwzględniając również potrzebę zapewnienia mobilności po przystępnych cenach i zapobiegania „ubóstwu mobilności” – ostrzegł przedstawiciel branży.

Warto nadmienić, że polski rząd już zobowiązał się do zmniejszenia emisji CO2 w transporcie. Krajowy Plan Odbudowy zakłada m.in. podwyższenie do 2024 roku opłaty rejestracyjnej dla samochodów spalinowych i wprowadzenia do 2026 r. nowego podatku dla właścicieli pojazdów spalinowych.

Jak wynika z "Licznika elektromobilności” Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych”, po polskich drogach pod koniec maja jeździło ponad 48,6 tys. pojazdów elektrycznych. Od początku roku przybyło ich prawie 9,9 tys., czyli o 45 proc. więcej rdr. Jak wskazał dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, przegłosowany przez Parlament Europejski zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 r. to czynnik, który przyspieszy transformację sektora transportu w Polsce.

RadioZET.pl/PE/PAP/Konfederacja Lewiatan