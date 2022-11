Samorządowcy nie chcą odpowiadać za jakość węgla. Jest oświadczenie w tej sprawie

Węgiel na mocy podpisanej przez Andrzeja Dudę ustawy będzie sprzedawany przez samorządy. Ustawa zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a sprzedawać go mieszkańcom za nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. A co z jakością węgla? Lokalne władze nie chcą, by rząd przerzucił na nie odpowiedzialność w tej kwestii.

„Nie możemy odpowiadać za jakość węgla”

„Wyrażając chęć włączenia się w dystrybucję węgla na mocy przedmiotowej ustawy, jednocześnie przypominamy, że nie uczestniczyliśmy w procesie zakupu surowca i jego importu do kraju. Nie mamy żadnego wpływu na jego jakość” – przypomnieli samorządowcy w opublikowanym stanowisku.

Zdaniem Unii Metropolii Polskich za jakość węgla odpowiadają państwowe spółki, tj. PGE Paliwa sp. z o.o. oraz Węglokoks S.A. Samorządowcy przypomnieli, że sam fakt zaangażowania lokalnych władz w proces dystrybucji węgla, nie czyni ich odpowiedzialnymi za jakość surowca.

„Wnosimy o wprowadzenie w umowach z podmiotami wprowadzającymi do obrotu węgiel na mocy ustawy odpowiednich postanowień gwarantujących zwolnienie samorządów z odpowiedzialności za jakość węgla” – czytamy w oświadczeniu.

Samorządowcy chcą uniknąć ewentualnych roszczeń ze strony mieszkańców. Lokali włodarze podpisani pod listem dodali, że część samorządów już przygotowała wzory umów z dostawcą.

RadioZET.pl/UMP