Polski Ład, choć w nowym wydaniu pozwoli zaoszczędzić podatnikom, to uszczupli lokalne budżety. Rząd założył jednak, że samorządowcy otrzymają „wyrównanie” w postaci subwencji. Rodzą się jednak pytania o kryteria wypłaty tych pieniędzy.

Polski Ład w nowym wydaniu obniża PIT dla tych, którzy rozliczają się według skali podatkowej, z 17 do 12 proc. Nie będzie ulgi dla klasy średniej, ale niezmiennie kwota wolna od podatku wynosić będzie 30 tys. zł, a drugi próg podatkowy zaczyna się od 120 tys. zł.

O ile większość podatników na tych zmianach może zyskać, o tyle samorządy w rozliczeniu za 2022 rok mogą odczuć straty. Dziury w lokalnych budżetach, zgodnie z oceną skutków regulacji dołączonej do znowelizowanego Polskiego Ładu, w 2023 roku przekroczą miliard złotych.

Wyrównania dla samorządów za Polski Ład

„W kolejnych latach potencjalne straty samorządów z tytułu niższych wpływów PIT będą kompensowane przez dodatkowo zwiększone

kwoty subwencji rozwojowej” – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Jak poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”, rząd negocjuje z lokalnymi władzami kształt wspomnianej subwencji. Jak podaje gazeta, „jej minimalna gwarantowana wysokość to 3 mld zł, ale ostatnie zapowiedziane zmiany w PIT (obniżenie stawki z 17 proc. do 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej) mają skutkować jej zwiększeniem”. Mowa o kwocie 10 mld zł, co zdaniem samorządów i tak nie zrekompensuje strat.

Według dziennika "trwa dyskusja na linii rząd-samorząd, jak te dodatkowe pieniądze podzielić".

Pojawił się pomysł, by subwencja składała się z trzech elementów: kwoty podstawowej (gwarantowanej dla wszystkich JST, dzielonej według liczby ludności), premii aktywizującej (rozdzielanej między JST o wysokich wydatkach majątkowych) oraz premii inwestycyjnej (dla JST, które mają ponadprzeciętne inwestycje).

Pytania o kryterium podziału środków nie są bezpodstawne. Już wcześniej bowiem subwencje trafiały do gmin m.in. według klucza partyjnego. Przykład? Fundusz Inwestycji Lokalnych, który miał wesprzeć samorządy w potrzebie. Raport Fundacji Batorego ujawnił, że najwięcej pieniędzy otrzymały samorządy związane z PiS.

