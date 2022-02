Sankcje na Rosję. Historyczna decyzja Szwajcarii

Wojna w Ukrainie zjednoczyła kraje demokratyczne. Unia Europejska w błyskawicznym tempie kilku dni rozpoczęła wdrażanie sankcji gospodarczych na Rosję oraz zdecydowała się na bezprecedensowy krok: po raz pierwszy w historii dostarczy broń do kraju broniącego się przed napaścią.

Odcięcie rosyjskich banków od systemu rozliczeń SWIFT oraz zamrożenie aktywów banku centralnego wywołało panikę na rosyjskim rynku finansowym i po gwałtownych spadkach rubla doprowadziło do ustalenia sztywnego kursu. Rosja nie będzie w stanie obchodzić ograniczeń dzięki neutralnej Szwajcarii. - W świetle kontynuowania wojskowej interwencji na Ukrainie Rada Federalna 28 lutego podjęła decyzję o przyjęciu unijnych pakietów sankcji z 23 i 25 lutego - oświadczył szwajcarski rząd.

Sankcje na Rosję. Szwajcaria: jesteśmy neutralni, ale nie obojętni

Sankcje na Rosję wprowadzono za zgodą wszystkich członków Unii Europejskiej, w tym do końca niechętnych na takie rozwiązania Niemiec. Relacje z inwazji Rosji na Ukrainę skłoniły jednak ten kraj do zdecydowanych działań. Na podobny, ruch zdecydowała się w poniedziałek 28 lutego także Szwajcaria.

- Szwajcaria potwierdza swoją solidarność z Ukrainą i jej mieszkańcami, dostarczy też pomoc uchodźcom, którzy trafili do Polski - zadeklarował rząd neutralnego kraju. Szwajcaria zobowiązała się do stosowania sankcji ustalonych przez Unię Europejską, w tym dotyczących prezydenta Rosji Władimira Putina, premiera Michaiła Miszustina i szefa MSZ Siergieja Ławrowa. Decyzja wchodzi w życie natychmiast

„Bild” zastawiał się wcześniej, czy działania UE nie prowadzone są ja darmo, wskazując że osoby znajdujące się na unijnej liście objętych sankcjami „mogą spokojnie lecieć do Zurychu, by opróżniać konta i skrytki depozytowe”. To mogło zniweczyć skutki ograniczeń, jako że oligarchowie nie czuliby się nimi do końca objęci. Dziennik oszacował, że rocznie lokują oni w Szwajcarii nawet 10 mld dolarów.

- Prawie jedna trzecia wszystkich rosyjskich fortun trzymanych za granicą znajduje się w Szwajcarii. 80 procent rosyjskiego handlu towarami przechodzi przez Szwajcarię – zdradzili dziennikarze „Bilda”.

- Neutralność nie oznacza obojętności – stwierdził w niedzielę publicznej telewizji RTS prezydent Szwajcarii Ignazio Cassis. Potwierdziła to poniedziałkowa decyzja rządu, nazywana przez komentatorów historyczną.

