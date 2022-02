Wojna na Ukrainie odbije się na gospodarce. Rada Europejska zatwierdziła pakiet sankcji, które mają być „najsurowsze w historii”.

O decyzji na szczeblu europejskim poinformował szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

Sankcje dla Rosji zatwierdzone

Europa reaguje na rosyjską agresję względem Ukrainy. Początkowo jedynie poszczególne kraje zdecydowały się wyciągnąć gospodarcze konsekwencje względem agresora. Wielka Brytania zablokowała rosyjskie banki i nałożyła sankcje na oligarchów, zaś Niemcy zablokowali Nord Stream 2.

Po atakach na Kijów w piątek 25 lutego 2022 roku prezydent Ukrainy mówił, że sankcje są zbyt łagodne i nie są w stanie powstrzymać agresora. Rada Europejska tego samego dnia przyjęła „szeroki pakiet sankcji”.

- Unia Europejska, USA i inni sojusznicy mówią dziś jednym głosem: stop agresji zbrojnej, stop rozlewowi krwi, stop imperializmowi Putina – podkreślił Morawiecki.

Wcześniej informowano, że wśród propozycji jest m.in.: objęcie sankcjami: osób uczestniczących w nielegalnej decyzji uznania tzw. republik, banków finansujących rosyjskie operacje wojskowe oraz procederu handlu z dwoma separatystycznymi regionami do i z UE. Propozycje unijne zakładają również objęcie sankcjami zdolności państwa i rządu rosyjskiego do dostępu do rynków oraz usług kapitałowych, jak i finansowych UE, aby ograniczyć finansowanie eskalacji i agresywnej polityki.

RadioZET.pl/PAP

