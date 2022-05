Sasin: Polacy będą zarabiać tyle co Niemcy. Potrzeba tylko „trochę czasu”

Polacy niestety nie zarabiają jeszcze tyle, co Niemcy, ale „proszę jednak dać nam trochę czasu, a i do tego doprowadzimy” – stwierdził w rozmowie z Interią Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Zarobki w Polsce rosną wraz z inflacją. GUS podał, że przeciętne polskie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 roku wyniosło 6626,43 zł, co oznacza wzrost rok do roku o 14,1 procent. To jednak tylko 1/3 tego, co zarabiają Niemcy – u naszych zachodnich sąsiadów średnia płaca wyniosła około 18 400 zł.

Jacek Sasin komentując dla Interii wysokie ceny paliw stwierdził, że różnica między niemieckimi a polskimi wynagrodzeniami zostanie zniwelowana. Obóz rządzący potrzebuje tylko „trochę czasu”, żeby do tego doprowadzić.

Sasin obiecał niemieckie zarobki w Polsce. Są trzy razy wyższe od obecnych

Polacy płacą za paliwo niemal najmniej w całej Europie – przekonywał w rozmowie z Interią Jacek Sasin.

- Wszędzie paliwo jest droższe, niekiedy litr benzyny kosztuje ponad 11 zł, a w Polsce nieco ponad 7. To znacząca różnica. (...) Absolutnie do minimum ścięliśmy podatki pośrednie, akcyzę, czyli to, co państwo może zrobić. Niżej już nie zejdziemy - powiedział minister aktywów państwowych.

Na pytanie, ile wynosi cena za litr paliwa w Niemczech, Sasin odniósł się do danych z ubiegłego tygodnia: 9,73 zł za litr benzyny 95 w Niemczech, 8,79 zł na Litwie i 8,18 zł na Słowacji. W Norwegii i Danii litr benzyny 95 kosztuje ponad 11 zł.

Polityk po tym stwierdzeniu został zapytany o zarobki w Niemczech, które są znacznie wyższe niż w Polsce i pozwalają na zakupienie około 1880 litrów paliwa. W naszym kraju przeciętna pensja wystarcza na zatankowanie około 800 litrów, mimo że cena detaliczna jest niższa.

Niestety nie zrabiamy jeszcze tyle, co Niemcy – przyznał Sasin. Zadeklarował jednak, że potrzeba „trochę czasu”, żeby zwiększyć siłę nabywczą polskich pensji do poziomu notowanego za naszą zachodnią granicą.

RadioZET.pl/PAP/Interia