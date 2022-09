Sasin miał pomysł na ceny węgla. Morawiecki: rozwiązanie ma być zgodne z prawem

Przepychanka w rządzie między premierem a wicepremierem o to, jak obniżyć ceny węgla. Reporter śledczy Radia ZET dotarł do rządowej korespondencji między premierem Mateuszem Morawieckim a ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem dotyczącej pomysłu, który miał obniżyć cenę tony węgla nawet o tysiąc złotych. Z pomysłu do dziś nic nie wyszło.