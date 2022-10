Sasin o budowie elektrowni atomowych w Polsce: dawno nie czytałem tylu bzdur

Ceny prądu zaczęły gwałtownie rosnąć z powodu kryzysu energetycznego wywołanego przez wojnę w Ukrainie. To efekt wysokich cen węgla i opóźnień w transformacji energetycznej, którego następstwem było ogłoszenie pierwszego w historii Polski okresu zagrożenia energetycznego. Problem mogą rozwiązać elektrownie atomowe – w rządzie wciąż jeszcze mają trwać spory o to, któremu partnerowi zostanie powierzona budowa. Czasu jest coraz mniej – start budowy pierwszego reaktora ma rozpocząć się w 2026 roku.

„Polska potrzebuje kilku elektrowni atomowych”. Mocna deklaracja Sasina

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje duże reaktory typu PWR. Harmonogram zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po trzy reaktory każda. Start budowy pierwszego reaktora planowany jest w 2026 roku, a jego uruchomienie w 2033 roku.

Oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni ma nastąpić w 2043 roku. Oferty wybudowania elektrowni złożyły na ręce polskiego rządu francuskie EDF, koreańskie KHNP oraz Westinghouse we współpracy z rządem USA.

Portal strefainwestorow.pl poinformował, że w związku z koniecznością wyboru partnera doszło w rządzie do poważnego zgrzytu. Morawiecki ma preferować współpracę z USA, a zdymisjonowany już minister Piotr Naimski podpisał nawet z Amerykanami umowę międzyrządową. Jacek Sasin planował udać się do Korei Południowej i ogłosić, że budową elektrowni zajmie się we współpracy z Seulem doglądana przez niego spółka PGE. Wizytę odwołano, konflikt w rządzie miał pozostać.

Wicepremier w odpowiedzi na nieoficjalne doniesienia zadeklarował, że w sprawie budowy elektrowni atomowych ściśle współpracuje z premierem. Dodał także, że bezpieczeństwo energetyczne Polski „jest wielu nie na rękę”.

RadioZET.pl/strefainwestorow.pl/PAP