Sejm podwyższy emerytury? Zajmie się projektem ustawy

Waloryzacja emerytur zostanie przeprowadzona 1 marca 2023 roku. Z obecnych wyliczeń rządu wynika, że wyniesie ona 13,8 procent. O wysokości podwyżki decyduje wzór wprost zależny od wskaźnika inflacji. Przewidując przyszły wzrost cen ekspert emerytalny oszacował dla RadioZET.pl, ile może wynieść faktyczna podwyżka. Los waloryzacji obecnie zależy od Sejmu, który rozpatrzy proponowaną ustawę. Na tym etapie prac raczej nie należy spodziewać się poprawek.

Waloryzacja emerytur 2023. Sejm przyjmie stawki

Z powodu szalejącej inflacji podwyżki świadczeń seniorów mają być w 2023 roku rekordowy wysokie. Według obecnych zapisów, które prawdopodobnie zostaną zrewidowane w 2023 roku, emerytury i renty mają wzrosnąć o 13,8 procent. Przyjęto przy tym, że podwyżka nie może być niższa niż 250 zł.

Oznacza to, że emerytura minimalna wzrośnie do poziomu 1588,44 zł. Istnieje szansa, że zostanie podwyższona jeszcze bardziej, żeby do tego doszło, inflacja musiałaby naprawdę wystrzelić. Ostatecznie wysokość podwyżki będzie wynikać z podanego przez GUS wskaźnika inflacji za 2022 rok.

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma zgodnie z projektem ustawy wzrosnąć do 1191,33 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową, kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 125 zł.

Rząd chwalił się wysokością podwyżek dla seniorów, nie wspominając, że wynikają one bezpośrednio z coraz większej drożyzny. Stworzyliśmy Indeks Koszyka Dudy i sprawdziliśmy, kto bardziej opłaca się emerytom: PiS czy PO. Liczby nie kłamią i dokładnie pokazują, za rządów czyjej partii seniorom żyło się lepiej.

RadioZET.pl/PAP