Wciąż nie wiadomo, jak liczyć składkę zdrowotną. Na dwoje ZUS wróżył

Przedsiębiorcy szukający informacji o zasadach płacenia składki zdrowotnej wprowadzani są przez ZUS w konfuzję – jeden urzędnik mówi tak, drugi inaczej. Wyjaśnienia są z sobą sprzeczne, co stwarza ryzyko poniesienia odpowiedzialności za rozliczanie się sposobem, który w przyszłości może jednak zostać uznany za nieprawidłowy.

Polski Ład wprowadził do systemu podatkowego nową jakość. Jak skarżą się przedsiębiorcy, tak źle jeszcze nie było. Przepisy w wielu miejscach wymagają domyślania się, co ustawodawca miał na myśli, a część przepisów jest wręcz absurdalna. Przykładem może być konieczność odprowadzania składki zdrowotnej od przychodu, a nie dochodu, jeśli przedsiębiorca zbył towar zakupiony przed 2022 rokiem.

Żeby nie zgubić się w labiryncie ciągle zmieniających się przepisów – od 1 stycznia 2022 do 10 lutego brzmienie ustawy o podatku PIT zmieniono 852 razy – przedsiębiorcy bacznie wsłuchują się w komunikaty ZUS. Te jednak są ze sobą sprzeczne – donosi „Dziennik Gazeta Prawna”.

Składka zdrowotna ciągle problemem dla przedsiębiorców. Sprzeczne wyjaśnienia ZUS

Składka zdrowotna w praktyce to nowy, samodzielny podatek, który omija wprowadzenie kwoty wolnej od podatku, zwiększając faktyczne stawki obciążenia fiskalnego dochodów. Ma ona wynosić 9 procent dochodu w przypadku pracowników etatowych, przedsiębiorcy mają płacić różne składki w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Dla prowadzących działalność gospodarczą składka zdrowotna ma być ponadto wyliczana na innych zasadach. ZUS w trzech różnych dokumentach miał wskazać, że „dla celów składki zdrowotnej nie występuje pojęcie straty”. W praktyce ma to oznaczać, że jeśli przedsiębiorca nie osiąga dochodu, to nie jest przez to zwolniony z opłacenia składki.

Zamiast uznać, że 9 procent składki ma być naliczone od 0 zł dochodów, ZUS wskazał że w takim przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty składki zdrowotnej wyliczonej od wynagrodzenia minimalnego, w 2022 roku wynoszącego 3010 zł brutto.

Równocześnie jednak ZUS wskazał, że jeśli posiadający dwie rozliczane tym samym sposobem działalności płatnik w jednej poniesie stratę 3000 zł, a w drugiej osiągnie dochód 10 000 zł, to składka zdrowotna ma być liczona od kwoty 7000 zł. Czyli strata jednak istnieje, a składka zdrowotna zgodnie z założeniami Polskiego Ładu ma być płacona od zysku.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało już wprowadzenie w ustawie kolejnych zmian, mających zrównać dochód liczony dla celów składki zdrowotnej z dochodem podatkowym. Te przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej w marcu 2022, rozwiewając – przynajmniej w teorii – kilka wątpliwości dotyczących wyliczania składki.

RadioZET.pl/Dziennik Gazeta Prawna