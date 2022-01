Polski Ład czekać może jeszcze niejedna rewolucja. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zaproponował prowadzącym własny biznes nowe rozwiązanie, na co część posłów już się zgodziła.

Polski Ład czekać może jeszcze niejedna rewolucja. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zaproponował nowe rozwiązanie obejmujące prowadzących własny biznes, na co część posłów już się zgodziła. Składka zdrowotna w Polskim Ładzie może dobić przedsiębiorców w walce o płynność finansową. Rząd zmienił zasady jej naliczania dla różnego typu działalności gospodarczych i zlikwidował możliwość odliczenia tych kosztów w PIT. Efekt? Tysiące przedsiębiorców odnotowałoby wzrost kosztów działalności.

Lekarstwem na Polski Ład może być pomysł Rzecznika MŚP. Abramowicz proponuje, aby podstawa składki miała charakter stały i była określana jako kwota minimalnego wynagrodzenia w dniu 1 stycznia danego roku. Przedsiębiorca płaciłby więc co miesiąc zaliczki w stałej wysokości, a dopiero przy rocznym rozliczeniu PIT musiałby dopłacić różnicę. Co na to posłowie?

Składka zdrowotna na nowych zasadach

Członkowie sejmowej podkomisji ds. małych i średnich przedsiębiorstw poparli koncepcję przedstawioną przez Rzecznika MŚP, która zakłada zmianę systemu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców - poinformowało biuro prasowe rzecznika.

Na czym dokładnie miałaby polegać wersja rozliczenia zaproponowana przez rzecznika? Każdy przedsiębiorca odprowadzałby składkę w stałej wysokości zależnej od pensji minimalnej w danym roku. Przedsiębiorca dopiero w czasie rocznego rozliczenia dopłaciłby różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, a sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zdaniem Rzecznika MŚP takie rozwiązanie uprościłoby rozliczenia. Obecnie inne zasady uiszczania składki obowiązują w przypadku liniowców, ryczałtowców i osób opodatkowanych według skali podatkowej.

Według Abramowicza przepisy wprowadzają chaos prawny i są niezgodne z zakładanym przez ustawodawcę celem wprowadzenia składki liczonej od rzeczywistego dochodu.

RadioZET.pl/PAP