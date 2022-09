Sklepy oszczędzają prąd i mogą wyłączyć lodówki. „Problem z zimnym piwem”

Kryzys energetyczny odbije się na całej gospodarce. Firmy, które oczekują rządowej pomocy w związku z rekordowo wysokimi cenami prądu, zmuszone są do oszczędzania. Niewykluczone, że ze sklepów zniknie część lodówek, co pomoże przedsiębiorcom zmniejszyć rachunki za prąd.

Zimne piwo to już przeszłość? Sklepy oszczędzają prąd, lodówki mogą zniknąć

- W obecnych, bardzo trudnych warunkach makroekonomicznych istnieje realne ryzyko, że z powodu wysokich cen energii właściciele sklepów mogą zmniejszać liczbę lodówek. To może mieć wpływ na pełną dostępność produktów w punktach sprzedaży w najlepszej dla piwa temperaturze – mówiła serwisowi wiadomoscihandlowe.pl Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Ograniczenie zużycia prądu w całej Europie stało się faktem. W Niemczech, we Francji czy w Hiszpanii już teraz rezygnuje się z oświetlenia witryn sklepowych, zaś w sklepach i w wybranych częściach galerii handlowych zmniejsza się temperaturę. Nie tylko branża handlowa, lecz także producenci szukają sposobów, by ciąć koszty. Jedną z możliwości ograniczenia zużycia energii jest pozbycie się części lodówek, które pochłaniają prąd. Iwona Jacaszek-Pruś zaproponowała z kolei w rozmowie z portalem, że wystarczy podnieść temperaturę o 2,5°C, by zaoszczędzić od 8 do 16 proc. energii.

Perspektywa ograniczonego dostępu do prądu i gazu sprawiła, że branża mleczarska obawia się konieczności zmniejszenia produkcji. Widmo pustych półek dotyczy także piekarni. Niewykluczone, że przedsiębiorcy zmuszeni do cięcia kosztów, uzyskają rządową pomoc. Michał Dworczyk z KPRM powiedział na antenie Radia Plus, że rząd już myśli nad pakietem dla firm, ale na razie trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość.

RadioZET.pl/Wiadomościhandlowe.pl