Sklepy skracają czas pracy przez drogi prąd. Pierwsza sieć w Polsce podjęła decyzję

Prąd i koszty związane z dostarczeniem energii stały się główną barierą w prowadzeniu biznesu. Jak dowiedział się serwis Wiadomościhandlowe.pl, sieci handlowe kosztem zysków ze sprzedaży, decydują się zaoszczędzić prąd i szybciej zamknąć sklepy. Sieć Netto wprowadzi nowy czas pracy w kilkudziesięciu dyskontach.

Nowe godziny pracy sklepów. Wszystko przez drogi prąd

Sieć Netto chce obniżyć rachunki za energię. Jak podał serwis, od listopada sklepy będą działać o godzinę krócej, co przedstawiciele sieci wprost uzasadniają chęcią wygenerowania oszczędności.

To pierwsza sieć w Polsce, która zdecydowała się na taki krok. Za zachodnią granicą sieć sklepów Aldi także skróci czas pracy od listopada. W Niemczech ponadto wprowadzono prawo, które nakazuje sprzedawcom ograniczyć ogrzewanie do 19 stopni. W Polsce nie ma jeszcze takich rekomendacji, choć w zachodniej części Europy podobne przepisy już obowiązują.

W przypadku handlowców mowa o nakazie zamykania drzwi np. do galerii handlowych, by oszczędzać ciepło. Dotąd otwarte drzwi były zabiegiem marketingowym, celem przyciągnięcia klientów. Chodzi także o rezygnację z podświetlania nocą obiektów reklamowych, billboardów i witryn sklepów.

Netto to wywodząca się z Danii sieć handlowa, która obecna jest na rynku od 26 lat. Pierwszy sklep Netto w Polsce powstał w 1995 r. przy ul. Emilii Gierczak w Szczecinie. Firma ma obecnie ok. 650 sklepów i pięć centrów dystrybucyjnych, zatrudnia ok. 10 tys. osób.

RadioZET.pl/Wiadomościhandlowe.pl