Sklepy spożywcze pod lupą UOKIK. Kontrola cen raz w tygodniu

Czy właściciele sklepów obniżą ceny produktów spożywczych? Rząd zmienił wysokość VAT, aby obywatele mogli taniej kupować jedzenie. Sprawdzamy, co na to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od początku tygodnia (24 stycznia 2022) kontroluje wysokość cen w sklepach spożywczych. Premier ogłaszając zmianę VAT z 5 na 0 procent dał do zrozumienia, że sprzedawcy borykający się z drastycznym wzrostem kosztów, mają obniżyć ceny, a prezes UOKiK Tomasz Chróstny zapowiedział branży, że jeśli tego nie zrobi sama, to rząd wprowadzi ceny urzędowe.

Dostosowania cen do rzeczywistości dokonała między innymi Biedronka. Podwyżki weszły w życie na tydzień przed wejściem w życie obniżki VAT na produkty żywnościowe, co nie spodobało się w UOKiK. Urząd sprawdzi czy mogło dojść do nieuczciwych praktyk, i od razu zasugerował, żeby klienci nie robili zakupów w największej w Polsce sieci handlowej.

Sklepy muszą obniżyć ceny żywności o VAT. UOKIK prowadzi kontrole

Z informacji podanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” wynika, że trwające obecnie kontrole cen w sklepach związane są z planowaną od 1 lutego 2022 roku obniżką VAT na żywność.

Monitoring cen przeprowadzony w tym tygodniu ma być podstawą do oceny, czy sklepy zastosowały się i w jakim zakresie do wytycznych dotyczących obniżki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Ceny będą podlegały kontroli raz na tydzień do czasu obowiązywania preferencyjnej stawki Małgorzata Cieloch, Rzeczniczka UOKiK

Dlaczego urząd prowadzi monitoring cen? Wiąże się to z planowaną na piątek (28 stycznia 2022) publikacją wyników badań przeprowadzonych na rynku paliw w związku z obniżką VAT z 23 proc. do 8 proc. pod koniec 2021 r.

- Nie mogę ujawnić ich wyników. Mogę jedynie powiedzieć, że zostały wykryte nieprawidłowości. Nie wszystkie sieci od razu zastosowały się do nowych wytycznych – tłumaczy rzeczniczka UOKiK Małgorzata Cieloch.

RadioZET.pl/DGP