Słabną szanse na mocniejszego złotego. „Euro za 4,70 zł to optymistyczny scenariusz”

- Złoty i podobne do niego waluty są omijane szerokim łukiem – powiedział RadioZET.pl Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. Z powodu „niesprzyjających czynników lokalnych i globalnych” ciężko oczekiwać, że wartość złotego na rynkach międzynarodowych wzrośnie. To kłopot dla Polaków, gdyż oznacza możliwość utrzymania wysokiej inflacji.

Ceny paliw w większej mierze zależą dziś od kursu złotego niż od decyzji OPEC o zmniejszeniu sprzedaży – powiedział RadioZET.pl Rafał Zywert, analityk rynku ze spółki Reflex. Gdyby dolar, jak przez wojną, kosztował 4 zł, to za benzynę płacilibyśmy mniej niż 6 zł – wyliczył ekspert. Złoty jednak znów zaczął się osłabiać, a według Bartosza Sawickiego możliwy jest nawet powrót do „rekordów z marca” i kursu 5 zł za 1 euro.

Złoty traci na wartości. Kiepskie prognozy dla polskiej waluty

Słaby złoty to wysokie koszty importowanych towarów i usług. Drogie paliwo przełoży się na ceny praktycznie wszystkich innych produktów, przyczyniając się do utrzymania wysokiej inflacji. Umocnienie się naszej waluty mogłoby więc ulżyć nieco portfelom Polaków – niestety z prognoz ekspertów wynika, że w najbliższym czasie nie ma co na to liczyć.

- Złoty jest pod wpływem niesprzyjających czynników lokalnych i globalnych. Na światowych parkietach giełdowych trwa bessa, inwestorzy wyprzedają także obligacje skarbowe, a na rynku walutowym karty rozdaje dolar. To warunki, w których złoty i podobne do niego waluty są omijane szerokim łukiem. Ich podstawowym źródłem jest agresywna walka amerykańskiej Rezerwy Federalnej z inflacją – wyjaśnił Bartosz Sawicki.

Ekspert dodał, że deprecjacja złotego wywoływana jest także przez działania rządu oraz Narodowego Banku Polskiego.

- W tym samym czasie, gdy główne banki centralne zaostrzają kurs, Rada Polityki Pieniężnej zatrzymała cykl podwyżek, co nie pomaga naszej walucie. Do tego dochodzi konflikt rządu z Brukselą i zablokowanie dostępu do środków unijnych. Jednym z głównych zagrożeń niezmiennie pozostaje kryzys energetyczny w Europie i idąca z nim w parze głęboka recesja. Jego skala będzie zależeć w dużej mierze od warunków pogodowych podczas najbliższego sezonu grzewczego, co sprawia, że obawy z tym związane szybko nie wyparują. Nie można zapominać także o niekorzystnym wpływie wojny na Ukrainie. Każdy zwiastun jej eskalacji odpycha od złotego – stwierdził Sawicki.

Wszystko to sprawia, że prognozowana przyszłość złotego maluje się raczej w ciemnych barwach – do tego stopnia, że ekspert widzi nawet pole do interwencji Narodowego Banku Polskiego.

- Szansą byłoby hamowanie inflacji na świecie prowadzące do poprawy nastrojów inwestycyjnych. W przypadku USA nic tego w tej chwili nie zwiastuje. W rezultacie pole do umocnienia złotego jest ograniczone. Spadek kursu euro do 4,70 zł jawi się jako dość optymistyczny scenariusz na końcówkę roku. Najpierw kurs musiałby jednak sforsować 4,80 zł, co już dwukrotnie w tym miesiącu się nie powiodło. W przypadku dalszego, dynamicznego osłabienia złotego i wzrostu notowań EUR/PLN w kierunku 5,0 i rekordów z marca, na interwencje walutowe mógłby decydować się Narodowy Bank Polski, który przy rekordowej inflacji musi postrzegać słabość złotego jako zjawisko skrajnie niepożądane – podsumował analityk Cinkciarz.pl.

RadioZET.pl