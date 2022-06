Śmieciówki do pełnego oskładkowania. Polska ma czas do końca marca

Krajowy Plan Odbudowy wymusi zmiany na rynku pracy. Jednym z tzw. kamieni milowych jest zobowiązanie polskiego rządu do pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych. Jak wynika z aneksu do wniosku o zatwierdzenie KPO dla Polski, który udostępniła Komisja Europejska, oskładkowane będą nie tylko zlecenia. W dokumencie czytamy o „wszystkich umowach cywilnoprawnych”.

Śmieciówki do oskładkowania

Aneks do KPO opublikowany przez Komisję Europejską zobowiązuje Polskę do konkretnych zmian w wielu gałęziach gospodarki. W przypadku rynku pracy Komisja oczekuje, że polski rząd zrobi porządek ze śmieciówkami.

W świetle obowiązujących przepisów umowy o dzieło nie podlegają oskładkowaniu. A co ze zleceniami? - Jeżeli ktoś ma jedną umowę zlecenia na płacy minimalnej albo etat na płacy minimalnej to zawierając umowę zlecenia w innym podmiocie, może się oskładkować dobrowolnie, ale już nie będzie miał takiego obowiązku – wyjaśnia Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.

Najpóźniej w pierwszym kwartale 2023 roku wspomnianą dobrowolność składek rząd będzie musiał zastąpić obowiązkiem. Jak czytamy w dokumencie Komisji Europejskiej, rząd będzie zobowiązany do takiej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, doprowadzi do oskładkowania wszystkich umów. Zatem od każdego zlecenia i dzieła trzeba będzie zapłacić wszystkie składki. Wyjątkiem będą studenci poniżej 26. roku życia. Takie zmiany polski rząd – według dokumentu – musi wprowadzić do końca marca 2023 roku.

fot. Komisja Europejska

- To kolejny termin, jaki pojawił się na horyzoncie zmian w tym zakresie. Pełne oskładkowanie zleceń to reforma potrzebna, na którą należy spojrzeć z dwóch perspektyw. Krótkoterminowo wzrosną koszty pracy, a wynagrodzenie netto będzie niższe. Natomiast długoterminowo jest to dobra wiadomość z punktu widzenia przyszłych emerytur. Każda składka wpłacona do systemu dzisiaj podlega waloryzacji i zwiększy przyszłe emerytury – podsumował nasz rozmówca.

RadioZET.pl