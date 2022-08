Węgiel stał się towarem deficytowym i przedmiotem licznych przekrętów w sieci. O jednym z nich poinformowała spółka Węglokoks Kraj, która zawiadomiła policję o fałszywym sklepie internetowym, oferującym rzekomo węgiel z należącej do niej kopalni. Po zgłoszeniu witryna została zablokowana, ale takich przypadków jest i będzie więcej – ostrzegają eksperci. Analitycy CyberRescue wyjaśnili, jak rozpoznać fałszywy sklep.

Przekręty na węgiel. Jak rozpoznać fałszywy sklep?

Oszuści wykorzystują rosnący popyt na węgiel i węszą okazję do szybkiego zarobku. Przykładów takich jak fałszywy sklep podszywający się pod Węglokoks jest więcej. Polska Grupa Górnicza sama ostrzegała przed SMS-ami od fałszywych sklepów podszywających się pod rzetelnych sprzedawców.

Serwis CyberRescue opisał przypadek pana Macieja, który zachęcony niską ceną, chciał zrobić zakupy w takim e-sklepie. "Korzystając z popularnej wyszukiwarki internetowej, polował na miejsce, gdzie bez kolejki będzie mógł kupić trzy tony węgla. Po wpisaniu hasła, już na pierwszej stronie zauważył sklep z wyjątkowo adekwatną nazwą – 48wegiel.pl. Klikając w ofertę i widząc bardzo okazyjną cenę – niecałe 1500 zł za tonę ekogroszku – był zadowolony, jednak zanim dodał materiały opałowe do koszyka, przezornie sprawdził jeszcze czy firma, do której należy sklep, faktycznie istnieje. Szybko odnalazł podane na www dane w katalogu CEIDG i bez obaw zamówił poszukiwane surowce” – czytamy w serwisie.

Choć firma naprawę istniała, to zarządzali ją oszuści wyłudzający pieniądze. Pan Maciej opłacił towar, którego nigdy nie otrzymał. Eksperci ostrzegają, że tego typu sklepy często zarejestrowane są na tzw. słupa, czyli osobę, której dane wykorzystują przestępcy. Sprawa sklepu 48wegiel.pl była o tyle skomplikowana, że oszuści wykorzystali adres innej, uczciwie działającej firmy. Oszukani klienci zgłaszali się pod wskazany adres, co zaalarmowało rzetelnego przedsiębiorcę. Właściciel natychmiast wydał oświadczenie, że nie ma nic wspólnego ze stroną 48wegiel.pl.

Klaudia Kobyłecka z CyberRescue wyjaśniła, jak uchronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami. Powyższy przykład udowadnia, że samo sprawdzenie firmy w rejestrach może nie wystarczyć.

- Przede wszystkim, w utrzymującej się obecnie niepewności, dotyczącej dostępności materiałów opałowych, radzimy ograniczyć zamówienia do tych ze strony Polskiej Grupy Górniczej. Każda wyjątkowa okazja i przekonujący opis – np. „węgiel po likwidacji pieca” – który ma tłumaczyć niską cenę surowców, powinny wzbudzać nasze podejrzenia. Pamiętajmy również, że za opał najlepiej jest płacić gotówką, przy odbiorze towaru, który możemy samodzielnie sprawdzić – mówiła ekspertka.

Sklep PGG. Jak i za ile kupimy węgiel?

PGG sprzedaje węgiel w sieci, ale od marca obowiązuje jednak limit na zakupy. Każdy klient może kupić jednorazowo maksymalnie 5 ton węgla. Co więcej, sprzedaż odbywa się jedynie we wtorki i czwartki – wtedy towar trafia do asortymentu i pozostaje w sprzedaży do wyczerpania zapasów. PGG nie przyjmuje zamówień mailowych i telefonicznych. Dostępny jest jedynie zakup w sklepie internetowym. Cena transportu wyliczana jest w trakcie procesu składania zamówienia, które należy opłacić w sklepie internetowym. Nie ma możliwości zapłaty po przyjeździe kuriera z węglem.

We wtorek PGG poinformowała o podwyżkach cen, które opisała jako „ujednolicenie stawek”. Za węgiel należy zapłacić co najmniej o 20 proc. więcej. Jak wskazano, do tej pory te same sortymenty węgla opałowego miały w poszczególnych kopalniach różne ceny. Po zmianie średnia cena węgla opałowego w PGG ma wynosić ok. 1,2 tys. zł za tonę (w porównaniu do około 1 tys. zł dotychczas).

RadioZET.pl/CyberRescue