RPP zadecydowała w sprawie stóp procentowych. Niespodzianka?

Stopy procentowe powinny być znacznie wyższe - przekonywali niezależni ekonomiści. Inne podejście do walki z inflacją zaprezentował na początku października prezes PiS Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że rząd nie będzie sięgał po najprostsze metody, żeby nie doprowadzić do schłodzenia gospodarki i zmniejszenia wynagrodzeń. Adam Glapiński na molo w Sopocie już w lipcu zapowiedział, że ostatnia podwyżka stóp procentowych przewidziana jest na wrzesień, a potem ich wysokość może nawet maleć.

Z powodu takich przekazów, mimo kolejnego wzrostu inflacji i przebicia przez nią poziomu 17 procent, reakcja Rady Polityki Pieniężnej nie była łatwa do przewidzenia. Podniesienie stóp oznaczałoby zwiększenie ryzyka spadku aktywności gospodarczej, a duża grupa ekonomistów ostrzegała, że jesteśmy już u progu stagflacji. Rząd woli walczyć z inflacją zamrażając ceny energii, wprowadzając dodatki obniżające ceny zakupów surowców oraz odsuwając część wzrostu na później tarczą antyinflacyjną. Brak reakcji lub obniżenie stóp mogłoby oznaczać zwiększenie tempa wzrostu cen, które według członków RPP ma przekroczyć 20 procent. Postawiona przed koniecznością wyboru mniejszego zła Rada postanowiła nie podnosić ani nie obniżyć stóp procentowych.

Stopy procentowe bez zmian. Zaskakująca decyzja RPP

Nawet mimo braku podwyżki stopa referencyjna jest już niemal 70 razy wyższa, niż była we wrześniu 2021 roku - wtedy wynosiła 0,1 procent. Oznacza to dużą podwyżkę rat kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu - według szacunków HRE Investments, po uwzględnieniu wzrostu stóp procentowych w porównaniu do sierpnia 2021 bankom trzeba będzie oddawać nawet o 93 procent więcej co miesiąc.

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej wysokość poszczególnych stóp procentowych wynosi:

Referencyjna 6,75 % Lombardowa 7,25 % Depozytowa 6,25 % Redyskontowa weksli 6,80 % Dyskontowa weksli 6,85%

- Mogą być jeszcze sytuacje, które będą powodowały impulsy wzrostowe, ale co do zasady jest zgoda wśród ekonomistów, że w przyszłym roku inflacja będzie spadać i wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują - powiedział przed ogłoszeniem przez RPP decyzji o wysokości stóp procentowych wiceminister finansów Artur Soboń.

Analitycy z Cinkciarz.pl ostrzegali, że stagflacja - jednoczesne występowanie wysokiej inflacji oraz stagnacji gospodarczej - realnie zagraża polskiej gospodarce i stanowi wyzwanie nie na miesiące, lecz na lata. Zapobiec temu może polityka banku centralnego. „Poprzez podwyżki stóp procentowych, czyli zwiększenie kosztów pożyczanego pieniądza, mogą oni dodatkowo ograniczać popyt, sprowadzając inflację do celu, który zwykle jest umiejscowiony na poziomie ok. 2 proc. Gospodarka zyskuje wówczas szansę, aby na nowo nabrać rozpędu” – czytamy w analizie.

RadioZET.pl/NBP