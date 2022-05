Stopy procentowe znów ostro w górę. Jest decyzja RPP

Stopy procentowe po raz ósmy z rzędu w górę. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na dalsze zacieśnianie i kolejną podwyżkę stóp procentowych. Kredytobiorcy muszą szykować się na jeszcze większe wydatki.

Stopy procentowe w maju 2022. Decyzja RPP

RPP podniosła stopy procentowe niezgodnie z prognozami ekspertów - o 0,75 pp. To odpowiedź na rosnącą inflację, która w kwietniu 2022 roku sięgnęła 12,3 proc. Główna stopa procentowa sięgnęła 5,5 proc.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 5,25 Lombardowa 5,75 Depozytowa 4,75 Redyskontowa weksli 5,30 Dyskontowa weksli 5,35

Warto przypomnieć, że jeszcze we wrześniu 2021 roku stopa ta wynosiła 0,1 proc., co skłoniło Polaków do zadłużenia się w bankach. Kredyty były bowiem wyjątkowo tanie. Jednak wraz ze wzrostem stopy referencyjnej rośnie też WIBOR, czyli podstawowy wskaźnik wpływający na wysokość rat kredytów. Po dzisiejszej decyzji RPP kredytobiorcy muszą szykować się zatem na jeszcze większe wydatki.

