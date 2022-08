Stopy procentowe: padły konkretne daty. „Koniec cyklu zacieśniania jest bliski”

Inflacja stała się w Polsce ogromnym problemem. GUS podał, że w lipcu liczony rok do roku wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 procent. Inflacyjnego „perfect stormu” w grudniu obawiali się analitycy. Przez wysokie tempo wzrostu cen „zarobki mogą uszczuplić się o 1/5”.

– Zdaje się, że po pierwsze motywacja w postaci rosnącej inflacji do podnoszenia stóp będzie wyraźnie wygaszana. (..) Wzrost gospodarczy w II kw. rok do roku był wyraźnie ponad 5 procent, ale kwartał do kwartału mieliśmy spadek o 2,3 procent. To pokazuje, że w gospodarce mamy już widoczne w różnych miejscach spowolnienie – stwierdził Wnorowski, odpowiadając na pytanie o dalsze podnoszenie stóp procentowych.

Zbliża się koniec podwyżek stóp procentowych? Inflacja „będzie delikatnie spadać”

Sytuacja inflacyjna zaczyna się wyraźnie polepszać – ocenił Wnorowski. Według członka RPP ceny zaczną rosnąć wolniej już w najbliższych miesiącach, czego zwiastunem ma być między innymi „dramatyczne załamanie zainteresowania kredytami hipotecznymi”. Związane z tym obniżenie popytu powinno zaowocować walką cenową wśród producentów. Spadek tempa wzrostu cen pozwoli z kolei na wstrzymanie się z decyzjami o ostrzejszej walce z inflacją.

- Sytuacja (...) specjalnie nie zostawia dużej swobody RPP do decyzji. Myślę, że oczywiście Polacy powinni się jeszcze liczyć z jakimiś podwyżkami stóp. Mówiąc jakimiś, mam na myśli efekty najbliższego naszego posiedzenia decyzyjnego na początku września, może jeszcze w październiku. Wydaje się, że koniec cyklu podwyżek stóp procentowych, który trwa od października 2021 r., jest już bliski – powiedział Wnorowski.

Zdaniem członka RPP inflacja zacznie spadać we wrześniu, a w sierpniu należy spodziewać się odczytu identycznego z lipcowym. Wcześniej NBP informował, że wskaźnik inflacji może wzrosnąć nawet do okolic 19 procent.

- Myślę, że jeśli chodzi o sierpień, to powinniśmy liczyć, że ten odczyt będzie, powiedzmy, na poziomie odczytu lipcowego, gdzieś ok. 15,6 procent, może 15,7 procent. (...) Żywność, ropa naftowa - to spowoduje w moim przekonaniu, że od września będziemy mieli delikatny spadek inflacji, ale do pełni szczęścia jest daleko – stwierdził.

Decyzja o zmianie bądź utrzymaniu wysokości stóp procentowych zostanie podjęta przez Radę Polityki Pieniężnej 7 września. Wcześniej, 23 sierpnia, członkowie RPP spotkają się na posiedzeniu niedecyzyjnym.

RadioZET.pl/Radio Maryja/money.pl