Raty kredytów znów ostro w górę. RPP podnosi stopy procentowe

Stopy procentowe znów w górę. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na podwyżkę stóp procentowych o 0,5 pp. To już piąta podwyżka od początku pandemii, co nie daje powodów do zadowolenia kredytobiorcom.

Raty kredytów od października 2021 roku w przypadku wielu klientów banków wzrosły nawet o kilkaset złotych. Po dzisiejszej (8 lutego 2022 roku) decyzji RPP, zobowiązania względem banków nadal będą rosły.

Stopy procentowe w lutym 2022 roku. Jest kolejna podwyżka

RPP podniosła stopy procentowe o 0,5 pp., zgodnie z oczekiwaniami większości analityków. Główna stopa procentowa, czyli stopa referencyjna, po podwyżce wynosi 2,75 proc.

Stopy procentowe NBP:

Referencyjna: 2,75 proc.

Lombardowa: 3,25 proc.

Depozytowa: 2,25 proc.

Redyskonta weksli: 2,8 proc.

Dyskontowa weksli: 2,85 proc.

Zdaniem analityków niewykluczone, że główna stopa procentowa już w najbliższych miesiącach sięgnie 3 lub nawet 4 proc., zwiększając zobowiązania kredytobiorców. Prognozuje się bowiem, ze wobec stale rosnącej inflacji, RPP będzie kontynuowała zacieśnianie polityki pieniężnej.

