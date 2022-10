Stopy wstrzymane, a WIBOR i tak wzrósł. Koszmar kredytobiorców trwa

Inflacja rozszalała się w Polsce na dobre: we wrześniu wzrosła do 17,2 procent w ujęciu rocznym. Według członków RPP to jeszcze nie koniec: tempo wzrostu cen ma przekroczyć 20 procent. To oznacza coraz większą drożyznę: tak w sklepach, jak i w bankach. Kredyty znów staną się droższe – brak kolejnej podwyżki stóp procentowych nie pomógł.

WIBOR w górę mimo braku podwyżki stóp procentowych. Raty w górę

Stopa referencyjna zatrzymała się na poziomie 6,75 procent. To ponad 10 punktów procentowych mniej, niż wynosi wyliczona przez GUS inflacja. Ekonomiści decyzjami RPP są wzburzeni, tłumacząc, że nie tak walczy się ze spadkiem wartości pieniądza.

Kredytobiorcy, którzy po decyzji RPP mogli poczuć ulgę, cieszyli się przedwcześnie. WIBOR 3M i tak wzrósł z 7 procent do 7,34 procent. Powody tej zmiany wytłumaczył Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. Wynika to ze sposobu ich wyliczania: na uwzględnienie czekają podwyżki poprzednich miesięcy.

- Taka aktualizacja zwykle odbywa się co trzy miesiące. Przy poprzedniej WIBOR 3M wynosił 7 procent. W rezultacie rata kredytu na 300 000 zł na 25 lat, udzielonego w lipcu 2021 roku, wzrośnie z 2530 zł w ostatnich 3 miesiącach do 2598 zł. Dla porównania w początkowym okresie spłaty, czyli jeszcze przed podwyżkami stóp procentowych, rata wynosiła tylko 1334 zł – wyliczył Sadowski.

Raty kredytów zaciągniętych przed lipcem 2021 roku z marżą 2,21 procent wzrosły następująco:

fot. Expander

Czy to już szczyt wysokości rat? Najprawdopodobniej niestety nie: Sadowski jest zdania, że w marcu 2023 roku stawka WIBOR 3M może wzrosnąć do 8,13 procent. Rata podanego wyżej jako przykład kredytu wynosiłaby w takim przypadku 2757 zł.

RadioZET.pl/Expander