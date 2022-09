Straciła 20 tys. złotych na znanym przekręcie. „Niech ta historia będzie przestrogą”

Oszustwa przybierają coraz bardziej wyrafinowaną formę. Przestępcy mają nowe metody, by wyłudzać pieniądze, podając się np. za pracownika banku. 25-letnia mieszkanka powiatu szydłowieckiego została oszukana metodą „na pracownika banku”. Straciła 20 tysięcy złotych - podała tamtejsza policja.

Skala wyłudzeń rośnie. Policja ostrzega przed oszustami

25-letnia kobieta odebrała telefon od oszusta, który podszywał się pod pracownika banku. Przestępca ostrzegł swoją ofiarę przed innymi przestępcami, którzy rzekomo mieli próbować wziąć kredyt w imieniu kobiety. Klientka banku po namowach zgodziła się złożyć wniosek kredytowy, co rzekomo miało pomóc w zabezpieczeniu oszczędności.

Klientka banku instruowana przez „pracownika” podała oszustowi niezbędne w tym celu dane, gdyż była przekonana, że to pozwoli zapobiec tragedii. Oszust zdobył także kod do systemu płatności mobilnych, co pozwoliło mu przejąć oszczędności kobiety. Kiedy połączenie telefoniczne urwało się, kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Sprawa trafiła na policję.

- Niech ta historia będzie przestrogą, ponieważ każdy z nas może zostać oszukany bez względu na wiek – przypomniała rzeczniczka prasowa KPP w Szydłowcu mł. asp. Marlena Skórkiewicz.

Pracownicy banku nigdy nie proszą o takie informacje. Pozostańmy czujni za każdym razem, kiedy nieznana osoba prosi o przekazanie danych logowania do bankowości internetowej, kodu BLIK lub kodu autoryzacji SMS mł. asp. Marlena Skórkiewicz.

Podobną sytuację odnotowali policjanci z Bemowa, którzy byli świadkami niepokojącego zdarzenia. - Policjantka po służbie zwróciła uwagę na mężczyznę przy bankomacie, który przez cały czas rozmawiał przez telefon i wbijał w bankomacie kody BLIK. Okazało się, że były to wyłudzone kody od kobiety z powiatu wyszkowskiego - poinformowała nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej komendy.

Mężczyzna zadbał o to, by utrudnić policji weryfikację jego tożsamości. Miał na sobie kapelusz i maseczkę. Jak relacjonowała policjantka, oszust w nerwowy sposób chował wypłacane pieniądze do kieszeni. - Policjantka na co dzień pracująca w dochodzeniówce, zaczęła podejrzewać, że coś jest nie tak. Przypuszczała, że mężczyzna prawdopodobnie wypłaca pieniądze pochodzące z przestępstwa. Poinformowała o tym oficera dyżurnego na Bemowie. Na miejsce pojechała załoga policyjna - wyjaśniła policjantka.

Gdy policja przyjechała na miejsce, oszust próbował uciec na hulajnodze elektrycznej. Po zatrzymaniu mężczyzny okazało się, że 29-latek wyłudził 4 tys. złotych. Dodatkowo policjanci ustalili, że mężczyzna działał w warunkach recydywy.

Banki wielokrotnie informowały o przestępcach, którzy podszywają się pod ich pracowników. Przedstawiciele tego sektora radzą, by nie podawać przez telefon danych, gdyż banki w rzeczywistości ich nie wymagają. Większość informacji widnieje bowiem w systemie. Bankowcy ostrzegają także przed oszustwami na BLIK-a, które odbywają się np. za pośrednictwem komunikatorów w sieci. Takie wiadomości często pochodzą od oszustów, nawet jeśli zostały wysłane z konta bliskich nam osób, które same padły ofiarą hakerów. Banki ostrzegają także, by nie otwierać podejrzanych linków i upewniać się przed logowaniem do bankowości mobilnej, czy adres domeny jest właściwy.

