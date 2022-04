Strajk generalny w Polregio. W maju pociągi nie wyjadą na tory?

Polregio ma problemy z zapewnieniem kursowania pociągów. W czwartek 21 kwietnia na tory nie wyjechało 108 składów. Dla większości z nich przygotowano komunikację zastępczą, do paraliżu komunikacyjnego więc nie doszło.

Sytuacja może zmienić się radykalnie w poniedziałek 16 maja. Polregio przeprowadza dziennie niemal 1850 kursów pociągów, możliwe ze względu na strajk generalny na tory nie wyjedzie większość z nich. - W referendum prawie 100 procent opowiedziało się za strajkiem. W związku z tym jestem przekonany, że wszyscy pracownicy do niego przystąpią, czego efektem będzie unieruchomienie całej spółki – powiedział prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek

Polregio. Strajk generalny zmieni rozkład jazdy

- W dniu dzisiejszym Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio SA informuje, że z uwagi na brak jakichkolwiek propozycji ze strony właścicieli - Agencji Rozwoju Przemysłu, Konwentu Marszałków Województw RP jak i Zarządu Polregio oraz woli negocjacji rozwiązania problemu, w dniu 16.05. 2022 r. od godz. 0.01 we wszystkich zakładach spółki oprócz centrali zostanie przeprowadzony strajk generalny – poinformowali związkowcy w komunikacie wydanym 21 kwietnia.

Pracownicy Polregio toczą z zarządem spółki spór o podwyżkę wynagrodzeń. Efektem braku porozumienia jest częściowy paraliż przewoźnika, związany z przebywaniem dużej części drużyn trakcyjnych i konduktorskich na zwolnienia lekarskich. Z tego powodu w czwartek spółka musiała odwołać 108 pociągów.

– MKPS utrzymuje w mocy uchwałę w sprawie bezwzględnego przestrzegania przez pracowników harmonogramów pracy i niewyrażanie zgody na ich zmianę, a także odmowę pracy w nadgodzinach przez pracowników, których wykonywanie pracy wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej – dodał w komunikacie Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Komitet nie podał jeszcze, jaką formę przyjmie strajk generalny. Nie wiadomo więc, czy działalność przewoźnika ustanie całkowicie i pasażerowie będą musieli korzystać z komunikacji zastępczej, czy też najważniejsze składy wyjadą jednak na tory.

Rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys powiedziała PAP, że zarząd spółki cały czas zabiega o podwyżki dla pracowników i o to, by do strajku nie doszło. Zaznaczyła jednocześnie, że zarząd liczył się z możliwością ogłoszenia strajku.

Według rzeczniczki związki zawodowe w spółce domagają się podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości, to roczny koszt ok. 124 mln zł. W opinii kierownictwa spółki oznaczało by to stratę finansową dla Polregio i utratę rentowności. Zarząd Polregio zaproponował podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o 400 złotych od 1 stycznia 2022 r. oraz 500 złotych jednorazowej gratyfikacji, przy czym wypłata tych środków byłaby uwarunkowana podpisaniem aneksów do umów z marszałkami wszystkich województw.

RadioZET.pl/PAP/MKPS