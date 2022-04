Spór zbiorowy pracowników Polregio walczących o podwyżki zaostrzył się. Drużyny trakcyjne i konduktorskie masowo zgłaszają zwolnienia lekarskie, przez co w czwartek 21 kwietnia wyjechać nie mogło 108 z 1849 czwartkowych pociągów. Dla pasażerów organizowana jest komunikacja zastępcza.

Polregio poinformowało, że z powodu protestu pracowników na tory nie wyjedzie część zaplanowanych na czwartek pociągów. Odwołanych ze względu na brak obsady musiało zostać 108 kursów.

Największe utrudnienia dotknęły województwo małopolskie, w którym Polregio musiało uruchomić komunikację zastępczą za 26 pociągów. W zachodniopomorskim odwołano 12 kursów, w Wielkopolsce na tory nie wyjechało 9 składów. Problemy z zapewnieniem dostępności pociągów są także w innych województwach.

Polregio odwołało 108 pociągów. Jest komunikacja zastępcza

Rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys poinformowała PAP, że spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio SA i mediatorem w sprawie sporu zbiorowego nie przyniosło porozumienia w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla kolejarzy.

- Związki zawodowe podtrzymały żądania podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 roku. Zarząd Polregio rozumie oczekiwania strony społecznej odnośnie podwyżek wynagrodzeń, jednak przede wszystkim musi dbać o bezpieczeństwo finansowe spółki. Podwyżki w oczekiwanej przez wiązki zawodowe wysokości to roczny koszt ok. 124 mln zł. Oznaczałoby to stratę finansową dla spółki i utratę jej rentowności - stwierdziła rzeczniczka dodając, że spółka nie dysponuje takimi pieniędzmi.

W odpowiedzi protest pracowników Polregio przybrał nową formę. Zwolnienia lekarskie zgłaszane przez drużyny trakcyjne i konduktorskie sprawiły, że przewoźnik musiał odwołać część pociągów.

Odwołane pociągi Polregio. Rozkład jazdy komunikacji zastępczej

W czwartek, 21 kwietnia 2022 Polregio część pociągów została odwołana całkowicie, bez zapewniania komunikacji zastępczej. Są to jednak przypadki jednostkowe. Dla większości kursów komunikacja zastępcza wyjeżdża ze stacji początkowej dokładnie o godzinie przewidzianej dla składów.

Różnice w czasie przyjazdu i odjazdu będą widoczne na stacjach pośrednich oraz końcowej - transport autobusowy jest mniej przewidywalny niż kolejowy, porusza się także na trasach o innej długości i zazwyczaj z niższą od pociągów prędkością. Należy więc liczyć się z występowaniem opóźnień.

Zmiany w kursowaniu, oprócz wspomnianych już województw małopolskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, musiały zostać wprowadzone także pozostałych województwach, z wyłączeniem pomorskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz dolnośląskiego.

Utrudnień należy spodziewać się także w nadchodzących dniach, być może protest pracowników Polregio obejmie także majówkę.

RadioZET.pl/PAP