Surowce. Ceny gazu i ropy naftowej w dół

Wojna w Ukrainie wpływa na sytuację gospodarczą wielu krajów. Efekty napaści Rosji i wywołanie konfliktu zbrojnego odbijają się na wielu rynkach, szczególnie w Europie. Pojawił się nawet postulat 50-letniej izolacji Rosji.

Sytuacja na światowym rynku surowców również jest uzależniona m.in. od trwających działań wojennych. W dniu napaści Rosji na Ukrainę (24 lutego) baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

Ceny gazu i ropy naftowej w dół

W czwartek ropa naftowa na rynkach tanieje. Cena baryłki Brent spadła o 3,3 proc. do poniżej 108 dolarów. Z kolei amerykańska ropa WTI tanieje o ponad 4,3 proc., do poziomu 103 dolarów.

Z kolei gaz tanieje w czwartek o ponad 6 proc. na europejskim rynku. Kontrakty na gaz na najbliższe miesiące na holenderskim hubie TTF potaniały o ponad 6 proc., do poziomu nieco ponad 110 euro za MWh. Gaz z dostawą w maju staniał w czwartek o 6,5 proc., do 112 euro za MWh. Wycena kontraktów czerwcowych spadła o 6,6 proc. do prawie 110 euro.

RadioZET.pl/PAP