Suski radzi kredytobiorcom: jak się zaciąga pożyczki, to trzeba je spłacać

Rada Polityki Pieniężnej lada moment może podnieść stopy procentowe już po raz ósmy z rzędu, przez co raty kredytów poszybują. Tymczasem poseł Marek Suski radził w Sejmie kredytobiorcom: jak się zaciąga pożyczkę, to trzeba ją spłacić.

Stopy procentowe od ponad pół roku nieustannie rosną, o czym boleśnie przekonali się kredytobiorcy. Ich sytuację finansową pomoże pogorszyć jedynie kolejna podwyżka stóp procentowych, którą zwiastują eksperci. Poseł Marek Suski wypowiedział się w Sejmie na temat sytuacji tysięcy kredytobiorców, których płynność finansowa została co najmniej nadszarpnięta.

„Jak się zaciąga kredyty, to trzeba je spłacać”

Prezes NBP Adam Glapiński w czasie pandemii zapewniał, że inflacja jest tymczasowo podwyższona, a stopy nie będą rosły. Suski pytany o to, czy NBP nie namawiał tym samym do zaciągania kredytów w dobie rekordowo niskich stóp procentowych odparł, że „wszystkie banki namawiają do zaciągania kredytów, z tego żyją”.

Jak się zaciąga kredyty, to się je spłacać. Państwo przygotowuje pewną pomoc dla kredytobiorców Marek Suski

Suski nie odpowiedział jednak na pytanie dziennikarzy o powód składania przez prezesa Glapińskiego deklaracji, że stopy procentowe nie wzrosną. Parlamentarzysta pytany był także o prezesurę Adama Glapińskiego na stanowisku szefa banku centralnego.

Suski utrzymywał, że prof. Adam Glapiński „to bardzo dobry kandydat na szefa NBP”. – Zawsze moglibyśmy mieć gorszego prezesa banku centralnego – mówił.

