Świadczenie dla osób przyjmujących rodziny z Ukrainy [TERMINY, ZASADY, WNIOSEK]

Wojna w Ukrainie i dramat uchodźców zmobilizowały Polaków do niesienia pomocy. Ci, którzy na własną rękę zapewnili Ukraińcom nocleg we własnym domu, będą mogli liczyć na wsparcie finansowe.

Specustawa o pomocy Ukrainie przewiduje wsparcie dla każdego, kto zapewni dach nad głową uchodźcom. „Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie wniosku złożonego w gminie” – poinformował rząd.

Świadczenie dla osób pomagającym uchodźcom

Każdy, kto przyjął pod swój dach uchodźców, będzie mógł liczyć na dodatek od państwa. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 zł dziennie na osobę.

Wzór wniosków o to świadczenie ma być udostępniony przez gminy, zaś dokumenty można będzie składać od 16 marca. Jak mówił podczas konferencji prasowej Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA, koszty pobytu Ukraińców w domach wnioskodawców będą rekompensowane z mocą wsteczną. Nie trzeba zatem spieszyć się ze złożeniem wniosku.

- To 40 zł za dzień za osobę, której udzielone zostało schronienie. Bez wglądu na to, kiedy rodzina złoży wniosek o refinansowanie, to będzie ono przydzielone od momentu, w którym przyjęło się pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Będziemy wypłacać środki wstecz, a nie „z góry” – mówił wiceminister.

Czy urząd zweryfikuje, czy wnioskodawca faktycznie przyjął pod swój dach uchodźców? W odpowiedzi na to pytanie wiceminister zaznaczył, że wniosek o pieniądze wymaga wskazania danych uchodźców, których wnioskodawca przyjął pod swój dach. Takie oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Tego samego dnia rusza rejestracja uchodźców z Ukrainy w urzędach. Każdy obywatel tego kraju będzie mógł ubiegać się o numer PESEL, będzie mógł założyć Profil Zaufany czy też zameldować się w Polsce.

