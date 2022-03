Światowy Dzień Wody 2022 pod hasłem „Uczynić niewidzialne widzialnym”

Tym samym zwraca również uwagę na wyzwania związane z zasobami wód podziemnych oraz ich jakością. Podmiotem odpowiedzialnym za zrównoważone gospodarowanie wodami podziemnymi w naszym kraju jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które każdego roku podejmuje szereg działań służących ochronie życiodajnych zasobów. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa także Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, którego jednym z działań jest zdobywanie i upowszechnianie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zasobach naturalnych w Polsce, w tym o zasobach wodnych.

Wody podziemne stanowią olbrzymią część zapasów wody pitnej na świecie. Choć często są niewidoczne dla naszego oka, ich wpływ na nasze otoczenie i środowisko naturalne jest zauważalny na każdym kroku. Są one niezbędne w życiu wszystkich organizmów na naszej planecie, a także kluczowe dla rolnictwa i wielu dziedzin przemysłu. Niestety, zasoby wody pitnej kurczą się w zastraszającym tempie, a wpływ na to ma m.in. działalność człowieka – nierozsądne korzystanie z wody lub jej zanieczyszczanie. Innym wyzwaniem są zmiany klimatyczne, urbanizacja oraz globalny przyrost ludności, które spowodowały dramatyczny spadek rezerw słodkiej wody. Aby temu zaradzić, potrzebne są zorganizowane działania i odpowiednie gospodarowanie naszym życiodajnym zasobem. Jeden z kroków podjęto 22 grudnia 1992 roku ustanawiając Światowy Dzień Wody, który jest okazją do tego, by inspirować rządy, organizacje pozarządowe, a także społeczności i funkcjonujących w nich ludzi do lepszej gospodarki wodnej.

Rola wód podziemnych i powierzchniowych w środowisku naturalnym

Zasoby wody słodkiej stanowią jedynie 3 procent całej wody na świecie, przy czym blisko 60 procent z nich zgromadzonych jest w pokrywie lodowej na biegunach ziemskich. Zasoby te podtrzymują ekosystemy lądowe, zasilają rzeki, zapobiegają wnikaniu do gruntu wody morskiej, a tam, gdzie nie ma dostępu do zasobów czystej wody ze źródeł powierzchniowych, w dużym stopniu utrzymują życie i funkcjonowanie ludzi oraz zwierząt. Wody podziemne wykorzystywane są przede wszystkim jako woda do spożycia. Zapotrzebowanie na słodką wodę cały czas rośnie, jednak działalność człowieka, wzrost populacji, rozwój gospodarczy na świecie, a także ich wpływ na ocieplenie klimatu sprawiły, że w wielu rejonach świata zaczyna jej brakować. ONZ w swoich raportach alarmuje, że do 2050 roku co najmniej jedna czwarta ludności będzie mieszkać na obszarach dotkniętych niedostatkiem wody pitnej, a nawet 700 milionów mieszkańców zostanie z tego powodu przesiedlonych.

Poprawa gospodarowania wodą, walka z zanieczyszczeniami, zwiększenie recyklingu wody pościekowej i zmniejszenie ilości nieoczyszczanych ścieków, a także nasze codzienne wybory, związane z użytkowaniem zasobów, pomogą ograniczyć zmiany klimatu redukując ryzyko wystąpienia drastycznych skutków braku wody.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody, odwołujący się w swym haśle do ogromnego znaczenia wód podziemnych, zwraca uwagę na ten niewidzialny zasób, przyczyniając się do zwiększenia świadomości społecznej na temat ważnej funkcji, jaką pełnią wody podziemne w ekosystemie oraz na potrzebę ich ochrony i troski o ich dobry stan jakościowy i ilościowy.

Zapotrzebowanie na wodę w Polsce

Globalne zasoby wodne są stałe, a woda nieustannie krąży pomiędzy atmosferą, powierzchnią Ziemi i litosferą. W cyklu hydrologicznym woda paruje, następnie ulega kondensacji, tworząc chmury, z których pada na Ziemię w postaci deszczu czy śniegu. Spływa po powierzchni, przedostając się przez przepuszczalne warstwy gruntu i pod wpływem sił ciężkości dąży w głąb skorupy ziemskiej. W ten sposób wody z opadów, rzek, jezior czy mórz dostają się pod ziemię, tworząc wody podziemne, które gromadzą się w trzech sferach o różnej intensywności wymiany. Wody w tzw. strefie aktywnej wymiany, zalegające około 100 m pod ziemią, powstają w ciągu aż 230-360 lat. To bardzo ważne, by rozumieć, dlaczego troska o wodę jest tak istotna.

W ostatnich latach zanotowano obniżenie poziomu bezpieczeństwa wodnego w większości rejonów na świecie. W Polsce wielkość odnawialnych zasobów wody słodkiej na jednego mieszkańca wynosi tylko 1,6 tys. metrów sześciennych, co oznacza, że wraz z Maltą oraz Czechami i Cyprem nasz kraj znajduje się w grupie państw europejskich zagrożonych niedoborem wody.

Stopień zapotrzebowania wody w Polsce, określany Wskaźnikiem Wykorzystania Wody plus, wynosi 6,87 proc. i znajduje się poniżej przeciętnej krajów Unii Europejskiej. Najwięcej wody w naszym kraju, bo aż 70 proc., pochłania przemysł. Kolejne 20 proc. gospodarka komunalna, a 10 proc. wykorzystywane jest w rolnictwie i leśnictwie.

Jeszcze w 2010 roku wspomniany wskaźnik wynosił 5,67 proc. Analizy pokazują, że zapotrzebowanie na wodę będzie stale rosło, podobnie jak pobór wód podziemnych, który w 2019 roku w Polsce wynosił 1,8 km sześciennego. Taka sytuacja stawia przed nami wyzwania, związane z poprawą gospodarowania wodami, by zapobiec drastycznym brakom wody w przyszłości.

Obchody Światowego Dnia Wody: 30 lat działań w Polsce i na świecie

Światowy Dzień Wody odbył się po raz pierwszy w 1993 roku – zaledwie kilka miesięcy po zainicjowaniu tego wydarzenia podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Propozycja została przyjęta przez wszystkie ówczesne państwa członkowskie ONZ – w tym Polskę. Od tamtej pory każde obchody Światowego Dnia Wody odbywają się pod hasłem przewodnim, które nawiązuje do konkretnego zagadnienia, dotyczącego globalnych zasobów wodnych. Pierwszym hasłem była „Troska o wodę obowiązkiem każdego człowieka” (ŚDW 1993), a hasłem obchodów tegorocznych jest: „Uczynić niewidzialne widzialnym”. Można to zrobić na wiele sposobów: poprzez akcje edukacyjne, kampanie społeczne, konkursy artystyczne, konferencje naukowe, a także aktywne działania ze strony władz poszczególnych krajów.

Nasz największy krajowy podmiot zarządzający wodami – PGW Wody Polskie i z zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością działa dla poprawy praktyk w zakresie gospodarowania naszymi zasobami wodnymi.

Strategicznym dokumentem, stworzonym w trosce o nasze zasoby wodne, a także w celu przeciwdziałania suszy i jej skutkom, jest „Plan przeciwdziałania skutkom suszy” (PPSS), obejmujących katalog działań, służących poprawie warunków wodnych w Polsce. Są to: skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi, zwiększenie magazynowania wód, edukacja w zakresie suszy oraz koordynacja przedsięwzięć związanych z suszą, a także stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Po półrocznych konsultacjach społecznych Plan przeciwdziałania skutkom suszy zawiera 182 zadania szczegółowe, a jego kształt jest odzwierciedleniem głosu społeczeństwa.

Działania Wód Polskich dla poprawy praktyk w zakresie gospodarki wodnej

Wody Polskie realizują założenia wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej, takie jak opracowanie planów gospodarowania wodami dla każdego obszaru dorzecza wyznaczonego w naszym kraju. Plany podlegają cyklicznej aktualizacji, stanowiąc podstawę gospodarowania zasobami wodnymi w kolejnych latach i znajdując zastosowanie w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. W ten sposób mają wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory, takie jak: przemysł, gospodarka komunalna, rolnictwo, leśnictwo czy transport. W marcu poprzedniego roku przygotowano projekty II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW), które następnie podlegały konsultacjom społecznym. Podczas spotkań online dyskutowano m.in. o lepszej jakości wody i o tym, jak wpłynąć na polepszenie stanu wód podziemnych i powierzchniowych. Jak podkreślono, problematyka poprawy jakości wód oraz ich racjonalnego gospodarowania służy naszemu bezpieczeństwu dziś i w przyszłości.

Innym istotnym obszarem działań PGW jest także zrównoważone gospodarowanie terenami podmokłymi i ich odtwarzanie zgodnie z Krajowym Programem Renaturyzacji Wód Powierzchniowych, który opracowano w lutym 2020 roku.

I Ty możesz włączyć się do akcji. Działaj już dziś!

I Ty możesz włączyć się do akcji. Działaj już dziś!