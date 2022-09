Szukasz auta? Samochody Alfa Romeo są dostępne w promocyjnym leasingu i od ręki

Niepewna przyszłość i rosnące koszty prowadzenia działalności przekładają się na spowolnienie rozwoju biznesu, a wysokie, zmienne stopy procentowe oraz nawet kilkunasto miesięczny okres oczekiwania na nowe samochody ograniczają gotowość przedsiębiorców do inwestycji we flotę samochodową.

Alfa Romeo wychodzi dziś naprzeciw tym obawom, oferując małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz właścicielom jednoosobowych działalności gospodarczych (IDG) promocyjny leasing – ze stałą, niską ratą w okresie finansowania, na każdy nowy, dostępny od ręki samochód marki.

Promocyjny leasing obejmuje wybrane wersje wszystkich modeli Alfy Romeo, m.in. sportowy sedan Giulia oraz SUV-y Tonale i Stelvio, a jego parametry odpowiadają najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców konfiguracjom:

Okres leasingu 36 miesięcy

Wpłata własna od 30%

Wykup po okresie leasingu: 1%-15% (do wyboru przez klienta)

Stała rata miesięczna w okresie trwania umowy leasingowej

Możliwość zawarcia w finansowaniu ubezpieczenia komunikacyjnego TU Generali Całkowity koszt leasingu dla wyżej wskazanych parametrów wynosi 105%, a miesięczne raty są stałe przez cały okres trwania umowy.

Oferta dotyczy przeszło 200 egzemplarzy Alfa Romeo dostępnych od ręki w 25 salonach zlokalizowanych na terenie kraju. Dzięki temu marka eliminuje kolejny, powszechny dziś problem, jakim jest nawet kilkunastomiesięczny czas oczekiwania na zamówione auto.

Dodatkowo, każda nowa Alfa Romeo jest objęta 5-letnią gwarancją Maximum Care z limitem wynoszącym aż 200 tysięcy km. Pełna lista gotowych do natychmiastowego odbioru samochodów znajduje się na stronie https://salon.alfaromeo.pl/ .

Ponadto, zakup Alfy Romeo w atrakcyjnej ofercie leasingu 105% może zostać sfinansowany zdalnie, bez wychodzenia z domu. Wszystkie czynności, począwszy od wyboru samochodu, po jego finansowanie, mogą być zrealizowane przez Internet. Wysokość rat można sprawdzić w kalkulatorze na stronie https://finansowanie.alfaromeo.pl/leasing .

Dlaczego warto wybrać Alfę Romeo? Pod tą nazwą kryje się założona w 1910 roku kultowa, włoska marka premium odnosząca przez ostatnie sto lat sukcesy na najsłynniejszych torach wyścigowych. Na bazie tych doświadczeń tworzona jest obecna gama modelowa obejmująca zachwycający, sportowy sedan Giulię oraz piękne, zaawansowane technicznie SUV-y Tonale i Stelvio.

Najnowsze dzieło mediolańskiej marki stanowi Alfa Romeo Tonale, wyróżniająca się innowacyjną technologią i oprogramowaniem zapewniającymi komfort i bezpieczeństwo, a także nowoczesnym napędem hybrydowym i autentycznymi odczuciami z jazdy, których można doświadczyć podczas jazd testowych u dealerów. Ten pierwszy zelektryfikowany C-SUV w ofercie producenta oferuje niezrównaną dynamikę jazdy i zwinność, doskonałą łączność i wyjątkowy system multimedialny, a także, jako pierwszy samochód na rynku - cyfrowy certyfikat NFT .

Tonale można teraz zamawiać w konfiguracji hybrydowej z 4-cylindrowym silnikiem o pojemności 1,5 litra i mocy 130 KM w wersji Super i Sprint lub 160 KM w wersjach Ti i Veloce, w obu przypadkach zestawionym z nową, 7-stopniową, automatyczną skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem z wbudowanym 48-woltowym silnikiem elektrycznym „P2” o mocy 15 kW i momencie obrotowym Nm (135 Nm dzięki przełożeniu 2,5:1).

Alfa Romeo Stelvio zachwyca oryginalnymi, włoskimi liniami, zaawansowanymi systemami wspomagania kierowcy, idealną równowagą zapewniającą bezkompromisową dynamikę jazdy i zawieszeniem AlfaTM Link dla zwiększonej precyzji i maksymalnego komfortu. Całość uzupełniają niesamowite osiągi generowane przez gamę nowoczesnych silników, obejmujących jednostki benzynowe 2.0 GME Turbo w przedziale mocy 200-280 KM, słynny 2.9 GME Turbo V6 o imponującej mocy 510 KM oraz Diesel 2.2 JTDM 210 KM, i wrażenia z jazdy, jakich nie zaoferuje żaden inny SUV.

Obsypana nagrodami Alfa Romeo Giulia jest wyrazem dziedzictwa, szybkości i legendarnego włoskiego stylu. Wyraża optymalne proporcje, z długą maską silnika, cofniętą kabiną pasażerską i muskularnymi tylnymi błotnikami, zapewniającymi doskonały rozkład mas na obie osie i najlepszy stosunek masy do mocy. Dostępna z trzema silnikami benzynowymi 2.0 GME Turbo o mocach od 200 do 280 KM, potężnym, 510-konnym 2.9 GME Turbo V6 o oraz wysokoprężnym 2.2 JTDM 210 KM oferuje pełnię satysfakcji podczas każdej jazdy.

Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych modeli, akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre modele, elementy wyposażenia, akcesoria oraz usługi i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.

Leasingodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Leasing dotyczy wybranych wersji Alfa Romeo i jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców. Całkowity koszt leasingu 105% jest osiągalny dla parametrów: okres 36 miesięcy; czynsz inicjalny 30% ceny pojazdu; 35 miesięcznych rat, wykup 1% ceny pojazdu. Podane warunki obowiązują przy skorzystaniu z ubezpieczenia GAP lub ubezpieczenia Bezpieczny Leasing – oferowanego przez FCA Leasing Polska Sp. z o.o., które nie jest wliczane do całkowitego kosztu leasingu (składka będzie doliczana do rat leasingowych). Szczegółowe warunki leasingu określone są w umowie, zawarcie umowy jest uzależnione od oceny zdolności finansowej klienta. Akcja ograniczona w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Szczegóły akcji oraz informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska dostępne są u dealerów Alfa Romeo.