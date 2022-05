Szydło: problemy z KPO wygenerowane pod wpływem europosłów opozycji

Krajowy Plan Odbudowy ma przynieść Polsce 23,9 mld euro grantów i 11,5 mld euro pożyczek. To część europejskiego Funduszu Odbudowy, który powstał, by wspomóc odbicie gospodarcze po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19.

Większość krajów Wspólnoty dysponuje już środkami, które wydaje zgodnie ze swoimi KPO. Zatwierdzenie polskiego Planu zostało wstrzymane ze względu na zarzuty dotyczące praworządności działań polskiego rządu. Beata Szydło wskazała, że według niej winnymi problemów z przyznaniem pieniędzy są europosłowie opozycji, którzy mieli wprowadzić Komisję Europejską w błąd.

Brak KPO winą opozycji. Beata Szydło o miliardach euro dla Polski

Beata Szydło oceniła w Polskim Radiu 24, że wstrzymanie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy wystąpiło pod wpływem posłów opozycji w Parlamencie Europejskim.

- Ten problem, który w tej chwili mamy z KPO został wygenerowany w dużym stopniu przez samą Komisję Europejską, która pod wpływem, niestety, posłów z PO, Lewicy (...) taką polityczną nagonkę na Polskę zrobiła – stwierdziła była premier.

Szydło zapewniła, że polski rząd „wykazuje się bardzo dużą otwartością” w trakcie negocjacji dotyczących zatwierdzenia KPO i stara się „stara się szukać kompromisu” w sprawie ogłoszonych przez Komisję Europejską „kamieni milowych”.

Rzeczniczka KE Veerle Nuyts stwierdziła 11 maja, że polski Krajowy Plan Odbudowy musi zawierać zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego oraz przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem. Takie zmiany zostały już zapowiedziane przez rząd, ich wdrożenie blokowane jest jednak przez Zbigniewa Ziobrę.

- Do końca kwartału, czyli do końca czerwca musimy te reformy wdrożyć. Później Komisja Europejska, tak jak jest to w procedurze, w lipcu i sierpniu ocenia wdrażanie reform we wszystkich krajach w KPO i wypłaca transze we wrześniu. Taki jest harmonogram działań KE w tym zakresie – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Beata Szydło wyraziła nadzieję, że „Komisja Europejska dotrzyma słowa” w sprawie do odblokowania środków z KPO w momencie, w którym Polska osiągnie wynegocjowane „kamienie milowe”.

RadioZET.pl/PAP