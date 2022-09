Szykuje się chaos podatkowy. Są nowe deklaracje PIT

Od 1 stycznia 2022 roku prawo podatkowe zmieniało się kilkukrotnie. Pracodawcy nie zawsze wiedzieli, w jaki sposób pobierać zaliczki na PIT, zaś dla pracowników pensja „na rękę” okazywała się niespodzianką. Do tak zmiennych przepisów trzeba było dostosować formularze podatkowe, co właśnie uczynił resort finansów.

PIT-11 to formularz kluczowy dla płatnika zatrudniającego pracowników. To właśnie za pośrednictwem tego formularza pracownik może sprawdzić, ile zarobił w danym roku podatkowym i jaką kwotą podzielił się z budżetem państwa. Na stronie resortu finansów pojawił się nowy druk.

PIT-11 i PIT-2. Nowe formularze

Eksperci z inFakt.pl przypomnieli, że w roku 2022 zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy zmieniły się aż trzykrotnie. Nowe formularze podatkowe musiały zatem uwzględnić nowe grupy zwolnione z podatku. To już nie tylko pracownicy do 26. roku życia, lecz także pracujący emeryci, rodziny 4 plus i pracownicy powracający z emigracji. W najnowszej wersji formularza, którą załączamy poniżej, uwzględniono także wyższą kwotę wolną od podatku wynoszącą 30 tys. zł i reformę składki zdrowotnej, której nie można już odliczyć w PIT.

Co istotne, termin na przekazanie PIT-11 skarbówce mija 31 stycznia 2023 roku. Druk ten musi trafić do pracownika do końca lutego.

Od nowego roku obowiązywać będzie nowy PIT-2, czyli formularz, który – obok ustawodawcy- był sprawcą niemałego zamieszania na początku roku. Mowa o druku, który upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczki na PIT o kwotę zmniejszającą podatek, a co za tym idzie – zwiększenia naszej pensji netto. Eksperci z inFakt przypomnieli, że w przyszłym roku druk ten można będzie przedstawić nawet kilku płatnikom w każdym momencie roku podatkowego.

„Oznacza to, że osoby posiadające np. kilka umów o pracę bądź umów zlecenie będą mogły rozliczać kwotę wolną od podatku u więcej niż 1 pracodawcy w wymiarze 300 zł przy jednej umowie, 2 razy 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach” - czytamy w serwisie inFakt.pl.

RadioZET.pl/inFakt