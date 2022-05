„Takiej podwyżki jeszcze nie było”. Składki na ZUS w 2023 roku znów w górę

2023 rok nie oszczędzi przedsiębiorców. Od 1 stycznia znów wzrosną składki na ZUS, a będzie to rekordowa podwyżka, za którą zapłaci nawet milion osób prowadzących własny biznes.

Składki na ZUS wzrosną w 2023 roku, co boleśnie odczują przedsiębiorcy. „Rzeczpospolita” wyliczyła, że zobowiązania w podstawowej wysokości wzrosną z obecnych 1211,28 zł miesięcznie aż do 1398,84 zł. To o ponad 187 zł więcej. „Takiej podwyżki jeszcze nie było” – czytamy w dzienniku.

Składki na ZUS 2023

Część składek na ubezpieczenia społeczne zależna jest m.in. od wysokości przeciętnej płacy w gospodarce. Resort finansów prognozuje, że ta wyniesie w przyszłym roku 6839 zł. O ostatecznej wysokości składek zdecydują wskaźniki inflacyjne i faktyczna średnia płaca w gospodarce.

Okres Łączne składki na ZUS 2016 832,57 zł 2017 875,28 zł 2018 styczeń - marzec 912,22 zł 2018 kwiecień- grudzień 908,76 zł 2019 974,65 zł 2020 1069,14 zł 2021 1075,68 zł 2022 1211,28 zł 2023 1398,84 zł

„Przyszłoroczna składka wpłacana do ZUS może być jeszcze wyższa. Zależy od tego, jak w najbliższych miesiącach będzie wyglądała inflacja w Polsce i czy wpadniemy w tzw. spiralę płacowo-inflacyjną, gdy wzrost zarobków jeszcze bardziej przyspieszy w pogoni za rosnącymi cenami" - pisze "Rzeczpospolita".

RadioZET.pl/”Rzeczpospolita”