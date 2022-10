Tanie kina w weekend. Wraca akcja „bilet za 10 zł”

Powracamy do przedpandemicznej tradycji świętowania kina i oglądania filmów na dużym ekranie. Wiemy, że widz wrócił do kin, ale do tej pory ten powrót był na duże, międzynarodowe tytuły. Polskie filmy teraz zaczynają sobie radzić lepiej. To święto jest nie tylko gestem branży kinowej, ale także impulsem, żeby wybrać się w niedzielę do ulubionego kina, zobaczyć co tam się zmieniło. Od czasu pandemii otworzyło się także kilka nowych kin, a ostatnie tygodnie przyniosły premiery kilkunastu polskich filmów