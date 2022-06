Tarcza antyinflacyjna „najprawdopodobniej przedłużona”. Niższy VAT zostanie na dłużej

Tarcza antyinflacyjna przyhamowała nieco inflację, która i tak osiągnęła rekordowy poziom. W maju wyniosła według szybkiej kalkulacji GUS 13,9 procent. Gdyby nie obniżka podatków, to ceny podstawowych produktów, między innymi żywności i nośników energii, byłyby wyraźnie wyższe.

Po przywróceniu VAT, akcyzy i podatku handlowego litr Pb 98 kosztowałby dziś już 10 zł. - Dopóki inflacja będzie się utrzymywała na podwyższonym poziomie, dopóty tarcza będzie przedłużana – zadeklarował Patkowski.

Tarcza antyinflacyjna do końca października? „Dopóki inflacja będzie podwyższona”

Patkowski dodał, że jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić poziomie, do którego miałaby spaść inflacja, żeby tarcza nie była już potrzebna.

- Na razie działamy tak, by inflacja rosła wolniej miesiąc do miesiąca niż w ostatnich kwartałach. Myślę, że schładzanie inflacji to perspektywa trzeciego, może czwartego kwartału tego roku. Wtedy będziemy obserwowali dalsze procesy. Teraz jest za wcześnie, by mówić o wygaszaniu tarczy - przekazał wiceszef MF.

Do końca lipca w ramach tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej obowiązuje obniżona stawka podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG, zwolnienie z podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw.

Do końca lipca działa również druga tarcza antyinflacyjna, która obniża stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa. Częścią tarczy jest także dodatek osłonowy, czyli świadczenie przysługujące Polakom o niskich dochodach. Dodatkowe pieniądze mają zrekompensować częściowo zwiększenie się kosztów życia z powodu inflacji.

RadioZET.pl/PAP