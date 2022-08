Tarcza antyinflacyjna znów przedłużona. Rząd podał datę

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który m.in. wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej – poinformowała KPRM.

Tarcza antyinflacyjna przedłużona

"Rząd chce wydłużyć działanie Tarczy Antyinflacyjnej z 31 października do 31 grudnia 2022 roku. To m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą" – czytamy w komunikacie. Oznacza to, że:

podatek VAT na podstawowe produkty spożywcze będzie wynosić 0 proc. (obniżka z 5 proc.);

stawka podatku VAT na gaz ziemny będzie wynosić 0 proc. (obniżka z 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.);

zostanie utrzymana 5-proc. stawka VAT na energię elektryczną (obniżka z 23 proc.) oraz na ciepło systemowe (obniżka z 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.);

utrzymana zostanie 8-proc. stawka VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23 proc.);

sprzedaż niektórych paliw zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem handlowym;

utrzymana zostanie stawka 0 proc. podatku VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8 proc.);

akcyza na energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy pozostanie na poziomie obniżonym do minimum unijnego.

"Samo tylko utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne 2 miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł. Projekt ustawy ma także na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność” – napisano.

Poza wydłużeniem działania tarczy antyinflacyjnej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawiera również zmiany, mające na celu "udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych". Z komunikatu KPRM wynika, że nowelizacja służy np. wyeliminowaniu pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych i niejasności oraz poprawie czytelności przepisów.

"Nowe rozwiązania uwzględniają postulaty zmian i sygnały pochodzące od podatników, w tym zarówno małych, średnich, jak i dużych podmiotów, organizacji branżowych, społecznych i zawodowych. Dotyczą one w szczególności potrzeby zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników, uczynienia regulacji podatkowych bardziej proporcjonalnymi i adekwatnymi do realiów prowadzenia działalności gospodarczej, czy też doprecyzowania obowiązujących przepisów" – wskazano w komunikacie.

Dodano, że w projekcie proponuje się nowe zapisy, mające na celu uproszczenie np. realizacji obowiązków podatkowych w zakresie PIT (m.in. ułatwienie w systemie e-PIT dotyczące korzystania z ulgi dla rodzin 4+).

RadioZET.pl/PAP