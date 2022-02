Obniżka VAT. Ile naprawdę kosztuje tarcza antyinflacyjna?

Inflacja rośnie od wielu miesięcy. Rząd wprowadził czasową obniżkę stawek VAT na na żywność, nawozy, paliwa, autogaz, ciepło i energię elektryczną. Premier Mateusz Morawiecki zdradził, że urzędnicy już kontrolują sklepy, czy obniżyły ceny.

Tarcza antyinflacyjna to odpowiedź rządzących na wzrost cen zauważalny niemal we wszystkich gałęziach gospodarki i przemysłu. Analitycy PKO BP obliczyli, ile realnie kosztuje to budżet państwa.

Tarcza antyinflacyjna. Ile naprawdę kosztują nas obniżki?

Z obliczeń PKO BP wynika, że łączny koszt tarczy antyinflacyjnej to 34 mld zł. Przekłada się to na 1,2 proc. PKB Polski. Co stanowi największą część kosztów?

15,3 mld zł - koszt rozszerzenia ochrony odbiorców paliw gazowych wraz z mechanizmem rekompensat

- koszt rozszerzenia ochrony odbiorców paliw gazowych wraz z mechanizmem rekompensat 4,1 mld zł – koszt dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych

– koszt dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych 3,1 mld zł – koszt obniżenia stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc.

– koszt obniżenia stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. 2,9 mld zł – koszt obniżki VAT na żywość nieprzetworzoną z 5 do 0 proc.

Ekonomiści PKO BP oszacowali, że inflacja zwiększyłaby dochody budżetu państwa w latach 2021-2022 o 41-47 mld zł, gdyby nie zastosowano tarczy antyinflacyjnej.

To dużo, ale trzeba zwrócić uwagę, że zastosowanie tarczy jest odwróceniem dodatkowych wpływów z tytułu « podatku inflacyjnego» z sektora publicznego z powrotem do sektora prywatnego, a nie ubytkiem środków względem oryginalnych planów fiskalnych. Około 14,6 mld zł powróci do sektora prywatnego w postaci bezpośrednich obniżek stawek podatkowych. W pozostałym zakresie, « tarcza antyinflacyjna» będzie dodatkowym transferem funduszy do gospodarstw domowych i firm (m.in. dodatki osłonowe, rekompensaty) Fragment analizy PKO BP

Analitycy zaznaczyli, że efektem wyższej inflacji są przede wszystkim wyższe wpływy z podatku VAT, choć przyznano, że ten szacunek jest obarczony niepewnością, bo przy podwyżkach konsumenci zazwyczaj przerzucają się na tańsze odpowiedniki produktów lub rezygnują z konsumpcji niektórych z nich, możliwy jest także wzrost szarej strefy.

RadioZET.pl/PAP/ MarekSiudaj