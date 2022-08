Będzie nowa tarcza dla firm. Warunek? Spadek przychodów

Tarcza antykryzysowa powróci w nowym wydaniu – wynika z zapowiedzi wiceminister rozwoju i technologii Olgi Semeniuk dla „Dziennika Gazety Prawnej”. Firmy, które przez skażenie Odry odnotowują straty finansowe, będą mogły liczyć np. na znane z czasu pandemii postojowe.

Tarcza dla firm nad Odrą. Jest jeden warunek

- Rząd szykuje program pomocowy dla nadodrzańskiego biznesu. Przedsiębiorcy, z którymi go konsultuje, proponują, aby warunkiem uzyskania wsparcia był spadek przychodów o co najmniej 50 proc. miesiąc do miesiąca – zapowiedziała Olga Semeniuk.

Tarcza dotyczyć będzie firm z sektora gastronomicznego, hotelarskiego, turystycznego czy wędkarskiego. Poszkodowani przedsiębiorcy, zgodnie z zapowiedzią Semeniuk, mają poinformować resort o swoich kodach PKD, by żadna firma nie została pominięta przy planowaniu wsparcia.

- Przedsiębiorcom zależy na dwóch rzeczach. Przede wszystkim, to szybka forma wsparcia, najpewniej z wykorzystaniem istniejących rozwiązań, takich jak postojowe, mała dotacja czy dopłata do pensji pracownika. Poprosiłam przedsiębiorców o jak najszybsze przesłanie ich propozycji kodów PKD, żeby możliwie najdokładniej określić rodzaje działalności gospodarczej do objęcia wsparciem, a także o wskazanie preferowanych instrumentów – zapewniła Semeniuk.

RadioZET.pl/PAP/DGP