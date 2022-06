Rząd szykuje nową tarczę. Powalczy ze skutkami wojny hybrydowej

Rząd przyjął podstawy prawne do wdrożenia w Polsce „tarczy dla pogranicza” - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że tarcza wynika z obowiązywania ustawy, która ograniczyła ruch przy granicy z Białorusią.

Wojna w Ukrainie została poprzedzona operacją hybrydową na granicy polsko-białoruskiej. Z powodu znacznego zwiększenia prób nielegalnego wejścia na teren Polski i UE rząd wprowadził w przygranicznych gminach stan wyjątkowy, który ograniczył ruch na tamtych terenach. Dla przedsiębiorców oznaczało to odczuwalny spadek dochodów.

„Tarcza dla pogranicza” ma być skierowana do przedsiębiorców, którzy nie mogli prowadzić swojej działalności w związku z ustawą o ochronie granicy, jej budżet ma wynieść kilkadziesiąt mln zł - poinformował Buda.

Tarcza dla pogranicza. Kilkadziesiąt milionów złotych dla przedsiębiorców

Buda wskazał, że „tarczy dla pogranicza” była oczekiwana od bardzo długiego czasu. - Wynika z ustawy o ochronie granicy, która ograniczyła ruch w pewnej przestrzeni przy granicy białoruskiej - dodał.

Minister zapewnił, że polskie władze są już gotowe do wdrożenia mechanizmów, ale zgodę na jej uruchomienie musi wyrazić Komisja Europejska. - Czekamy na notyfikację programu ze strony Komisji Europejskiej. Jak tylko otrzymamy notyfikację będziemy gotowi i przygotowani do wdrożenia tego programu - podsumował.

„Tarcza dla pogranicza” będzie skierowana dla przedsiębiorców, którzy nie mogli prowadzić swojej działalności w związku z ograniczeniem ruchu w pasie granicy polsko-białoruskiej. Ograniczenia zostały wprowadzone w 2021 roku ustawą o ochronie granicy.

Pytany o to jaki będzie budżet tarczy, Buda odpowiedział, że ma „być on płynny, otwarty, zakładam kilkadziesiąt milionów złotych”. Minister podkreślił, że w identyfikowaniu podmiotów, do których ma trafić pomoc oraz strat mają brać udział wojewodowie. - Wówczas poznamy konkretne szacunki tego programu - dodał.

