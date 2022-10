Tarcze antyinflacyjne będą musiały zostać na dłużej? Rząd podał termin

Tarcza antyinflacyjna w dwóch wydaniach to kropla w morzu potrzeb w obliczu inflacji, która we wrześniu wyniosła 17,2 proc. Gdyby nie obniżka podatków na paliwa, energię czy niektóre kategorie żywności, wskaźnik drożyzny byłby jeszcze wyższy – przekonywali rządzący. Rzecznik rządu Piotr Müller przyznał na antenie TVP1, że tarcze antyinflacyjne najprawdopodobniej będą obowiązywały także w 2023 roku.

Tarcze antyinflacyjne zostaną na dłużej? Nieprędko uporamy się z drożyzną

Tarcze antyinflacyjne zakładają m.in. obniżkę VAT na paliwa i energię elektryczną. Podatek ten z 5 do zera procent spadł także w przypadku m.in. ryb, mięs, mleka, warzyw, zbóż i niektórych napojów. Rządowa tarcza nie zrekompensowała jednak kosztów inflacji, którą Polacy odczuwają każdego dnia.

Rzecznik rządu pytany o wydłużenie tarcz odparł, że „rząd jest gotowy”. Większość rozwiązań funkcjonuje do końca roku i niewykluczone, że obowiązywanie tarcz zostanie wydłużone na 2023 rok. Decyzje mają zapaść w listopadzie.

- W cyklu kwartalnym oceniamy aktualne zagrożenia związane z inflacją. Jesteśmy gotowi do tego, aby część tych rozwiązań przedłużyć. Widzimy co się dzieje choćby na rynku paliw, czy VAT na żywność, to są takie obszary, które są podstawowe i wokół nich będziemy się zapewne obracać – mówił Piotr Müller.

Przedstawiciel rządu powiedział też, że obecnie wszystkie programy energetyczne - gazowe, węglowe, zabezpieczające przed wzrostem cen nośników energii będą kosztowały więcej niż rocznie program 500 plus, czyli ponad 40 mld zł. - To jest taka skala środków finansowych, które kierujemy, by ratować polskie rodziny przed podwyżkami - dodał.

Tymczasem inflacja nieustannie rośnie, a zgodnie z prognozami ekonomistów, szczyt drożyzny dopiero przed nami. Analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego są zdania, że szczyt inflacji nastąpi w lutym przyszłego roku – wówczas jej wskaźnik sięgnie 18 proc. Zgodnie z tą prognozą, przez cały rok będziemy zmagać się ze skutkami podwyższonej inflacji, na którą wpływ mają nie tylko „czynniki zewnętrzne”. Inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) przez cały kolejny rok ma utrzymywać się na poziomie powyżej 8 proc. – wynika z analizy PIE.

RadioZET.pl/PAP