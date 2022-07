Tarcze antyinflacyjne zostaną przedłużone. Jest decyzja premiera

Inflacja w lipcu sięgnęła 15,5 proc. rok do roku i niewykluczone, że już osiągnęła swój szczyt. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, dalszy wzrost cen hamował będzie m.in. za sprawą przedłużenia tarcz antyinflacyjnych.

Inflacja wyhamuje, jeśli tarcze antyinflacyjne zostaną z nami na dłużej – prognozowali ekonomiści. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, przynajmniej do końca roku VAT na paliwo i żywność będzie niższy. Tarcze antyinflacyjne zostaną wydłużone.

Tarcze antyinflacyjne do końca roku

- Cieszę się, że nie ma gwałtownego skoku inflacji, ale to jeszcze za wcześnie, by odtrąbić odwrót inflacji - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który skomentował lipcowe dane GUS. Wstępne szacunki mówią o inflacji w lipcu równej 15,5 proc.

- Inflacja zwykle działa w pewnym horyzoncie czasowym, co najmniej roku. Myślę, że podwyższona inflacja będzie też w przyszłym roku, ale już w przyszłym roku, wierzę w to, zacznie być w trendzie opadającym - dodał szef rządu.

Tarcze antyinflacyjne Niższy VAT na wybrane towary i usługi Obecnie tarcze antyinflacyjne obowiązują do 31 października br. W ramach tarcz stosowana jest m.in. niższa stawka VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a stawka VAT na gaz wynosi 0 proc. Do 0 proc. jest obniżony również VAT na podstawowe produkty żywnościowe, nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej.

Morawiecki zapowiedział też, że tarcze antyinflacyjne zostaną wydłużone do końca roku. Co to oznacza? VAT na paliwa nadal wynosić będzie 8, a nie 23 proc. Odprowadzimy też niższy VAT przy zakupie wybranych artykułów spożywczych czy przy zapłacie za gaz, prąd i ciepło.

RadioZET.pl/PAP