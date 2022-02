Grube ceny na tłusty czwartek? W tym roku można się nieźle zdziwić

Tłusty czwartek to święto słodkiej konsumpcji, które w 2022 roku przeraża Polaków podwójnie. Do obaw przed przedawkowaniem pączków wszelkiej maści i doprawienia się faworkami dołączyła niepewność dotycząca cen i tego, jak bardzo hołdowanie tradycji odchudzi portfele.

Przyjrzeliśmy się ofertom przygotowanym na tłusty czwartek, rozmawialiśmy z mistrzami cukiernictwa i poznaliśmy zakulisowe mechanizmy rządzące branżą. Oto, które sklepy postawiły na maksymę „cena czyni cuda” i przygotowały pączki w cenie trudnej do uwierzenia oraz jakich ruchów cenowych można spodziewać się wśród najbardziej obleganych cukierni o kilkudziecięcioletnich tradycjach.

Pączki po taniości, a nawet za darmo. Ceny tak niskie, że aż podejrzane

Patrząc na niektóre ceny pączków można zacząć się zastanawiać, gdzie jest ta drożyzna. Asem cenowym Biedronki jest pączek za 29 groszy. Produkty sprzedawane będą w opakowaniu liczącym 12 sztuk, za które zapłacić trzeba będzie 3,49 zł. Sklep obiecuje w tym przypadku brak substancji konserwujących, brak barwników oraz wysoką zawartość nadzienia, wynoszącą 25 procent. Waga takiego pączka to 65 gramów.

Dokładnie tyle samo ważą najtańsze pączki w Kauflandzie, które też sprzedawane będą w opakowaniu liczącym 12 sztuk. Zestaw został wyceniony na 3,96 zł, czyli 33 grosze za sztukę. Tanie pączki z nadzieniem wieloowocowym kupić można będzie w takiej cenie tylko w tłusty czwartek.

Także za 33 grosze za sztukę można będzie kupić pączki w Lidlu. Cena obowiązuje przy zakupie 12 sztuk, limit na paragon to 24 produkty. Waga to 65 gramów, a nadzienie jest wieloowocowe. Oferta ważna tylko 24 lutego 2022 roku.

Netto zamierza kusić klientów pączkami po 39 groszy. Tak jak w przypadku wymienionej wcześniej konkurencji, cena obowiązuje przy zakupie zestawu składającego się z 12 sztuk 65-gramowych pączków owocowych z pudrem.

Za 59 groszy można będzie kupić pączek w POLOmarkecie – pod warunkiem, że kupi się pakiet 12 sztuk produktów „wieloowocowych z pudrem” marki Pychatka. Na tyle samo swoją najtańszą ofertę – w przypadku zakupu 6 sztuk – wyceniło Intermarche. Ta sieć oferuje w tej cenie ważący 70 gramów pączek z nadzieniem wieloowocowym i cukrem pudrem.

fot. Adam STASKIEWICZ/East News

Carrefour kusi klientów pączkiem za 66 groszy. Tyle trzeba będzie zapłacić za ważący 60 gramów produkt „z nadzieniem, pudrem i lukrem” sprzedawany w opakowaniach po 6 lub 12 sztuk. W Auchan za najtańszego pączka trzeba będzie dać nieco ponad 67 groszy – o ile zakupi się ich łącznie 20. Pakowane są po 10 sztuk, w promocji drugie pudełko sprzedawane jest za połowę ceny.

Dla lubiących eksperymentować w kuchni sklepy i cukiernie przygotowały kilka ciekawych propozycji. Wielu sprzedawców będzie na przykład oferować pączki w wersji „long”. W Biedronce za 1,99 zł można będzie kupić pączek w kształcie serca – spóźnione o 10 dni wyznanie walentynkowe.

Auchan zaprasza na boomie, wyceniony na 2,59 zł za sztukę, dostępne między innymi w smaku cytrynowej maliny lub kakaowej pomarańczy. O 10 groszy więcej trzeba będzie zapłacić za boomie w POLOmarkecie.

Tłusty czwartek można także świętować konsumując mrowisko. Serwuje je Stokrotka w cenie 16,99 zł za 250 gramów. To „ciasto ułożone z faworkó, polane miodem i posypane rodzynkami i ziarenkami maku przypominającymi mrówki”. Delikates to produkt regionalny z Podlasia.

Stokrotka zaprasza ponadto po pączki „za darmo” – w tłusty czwartek oferować będzie „5 w cenie 4”. Biedronka rozdawać będzie z kolei donuty: przy zakupie 12 zapłacimy za 8 z nich, a cztery staną się słodkim prezentem.

Wiele sklepów zachęca klientów do wzięcia sprawy we własne ręce, sugerując im zakup produktów potrzebnych do własnoręcznego usmażenia pączków. To ciekawa propozycja dla osób, które przy okazji będą mogły spędzić czas z bliskimi, razem przygotowując słodką wieczorną ucztę.

Ceny pączków ze średniej półki jakościowej oscylują w sklepach pomiędzy 1,50 zł a 2,50 zł. Wyżej wyceniane są „pączki premium”, wyróżniające się fantazyjnymi składnikami lub wyprodukowaniem przez prawdziwe cukiernie.

Tłusty czwartek w cukierniach. „Szkoda życia na pączki z proszku”

Dlaczego tanie pączki są takie tanie i czym różnią się od prawdziwych pączków, wytwarzanych tradycyjnie przez cukiernie? Takie pytanie zadaliśmy w najbardziej obleganych warszawskich cukierniach, mających całe dziesięciolecia tradycji.

Po pączki Edwarda Pawłowicza oferowane na Chmielnej niemal zawsze stoi kolejka. W tłusty czwartek zdobycie jednego z oferowanych smakołyków dla siebie, w szczególności pączka z nadzieniem różanym, oznaczać będzie konieczność odstania nawet dwóch godzin.

Tyle czasu trzeba niekiedy poświęcić, jeśli chce się kupić pączki z Pracowni Cukierniczej „Zagoździński” na Górczewskiej w niektóre zwykłe dni. W tłusty czwartek klienci muszą czekać na swoją kolej nawet ponad 4 godziny – a tłumów nigdy nie brakuje. Pracownię prowadzi Sylwia Tomaszkiewicz, prawnuczka mistrza Władysława, który cukiernię założył.

Tanie pączki z dyskontów i marketów to bardziej „produkty pączkopodobne” – wynika z ich słów. Ich powstanie z tradycyjnym smażeniem nie ma zbyt wiele wspólnego. Większość oferowanych przez sklepy produktów powstaje w procesach technologicznych, w których najważniejsze jest obniżenie kosztów.

Sekretem jest Pączmix – ciasto w proszku, do którego wystarczy dodać składniki w wymierzonej ilości i wstawić do maszyny, która zajmie się resztą. Tak stworzony produkt ma być tani i dobrze wyglądać, zachęcając do zakupu. Smak, wpływ na zdrowie czy wartości odżywcze są wartościami wtórnymi. Zupełnie odwrotnie, niż u mistrzów cukiernictwa.

- Różnica jest podstawowa. Prawdziwe pączki powstają według tradycyjnej receptury, a pączki w dyskontach robione są z proszku. Jest dzięki temu prosty i tani w produkcji, jednak priorytetem jest nadanie mu apetycznego wyglądu, a nie dobrego smaku. To po prostu lepszy interes - nie muszą się na pączkach znać, nie muszą zatrudniać specjalistów, a dzięki używaniu konserwantów "wyroby pączkopodobne" są znacznie dłużej świeże – tłumaczy różnicę Edward Pawłowicz.

A jak powstają pączki w cukierniach z tradycjami? Każda ma swoje własne sekrety, zdobyte w czasie dziesięcioleci działalności. Pracownia Cukiernicza „Zagoździński’ została na przykład uruchomiona w 1925 roku. Kultowe w Warszawie pączki to efekt przestrzegania receptur mówiących nie tylko czego, ale także kiedy i w jaki sposób użyć.

fot. ROBERT ZALEWSKI/East News

- Podstawą są naturalne składniki: mąka, drożdże, mleko, margaryna, jajka – prawdziwe, a nie w proszku. Sami robimy także lukier. Każdy pączek jest zawijany ręcznie, w związku z tym nie ma dwóch takich samych. Ciasto drożdżowe jest bardzo wymagające, trzeba czuwać cały czas, pracować nad nim, pilnować chociażby wilgotności i temperatury w pomieszczeniu. Nawet mąka, którą pozyskujemy ze sprawdzonego źródła, leżakuje u nas zanim jej użyjemy, żeby była odpowiednio sucha – uchyla rąbka tajemnicy właścicielka Pracowni Cukierniczej „Zagoździński” Sylwia Tomaszkiewicz.

- Sekretny składnik? Na przygotowanie pączka trzeba minimum dwie godziny, od momentu zrobienia ciasta, jego dojrzewania, poprzez leżakowanie, bełtowanie, wyrośnięcie… Usmażyłem w życiu około 60 mln pączków, zacząłem karierę cukiernika w 1971 roku, i nauczyłem się, co trzeba robić na całym etapie produkcji, żeby pączek wyszedł jak najlepszy. To na przykład kolejność i czas dodawania składników – wystarczy drobna zmiana, żeby wyszło całkiem inne ciasto. Wiem, jak je przygotować, żeby nie pochłaniało tłuszczu, żeby pączki dobrze wyglądały i przede wszystkim – smakowały. I żeby były zdrowe – u mnie nie ma „chemii” – deklaruje Edward Pawłowicz.

Jakość oznaczać musi wyższą cenę. Cukiernie przyznają, że były zmuszone dostosować cennik do nowych warunków prowadzenia biznesu. A te, jak wynika ze słów przedsiębiorców, nie są łatwe. Mimo tego mistrzowie nie zamierzają zniżać się do podnoszenia cen na tłusty czwartek – to poniżej ich godności.

Cena jest taka sama – 3,5 zł za sztukę. Podnieśliśmy ją w listopadzie, nie zmienimy jej na tłusty czwartek. Odczułam bardzo podwyżkę gazu – prawie zemdlałam. Na razie powstrzymuję się przed kolejnymi podwyżkami, chociaż takie myśli przechodzą mi po głowie. Zobaczymy, co przyniosą kolejne niespodzianki, które pojawiają się z miesiąca na miesiąc. Na cenę składają się składniki oraz praca i serce, jakie wkładamy w przygotowanie pączków. Sylwia Tomaszkiewicz

Za taką cenę oferowane są pączki „dyskontowej jakości”, nic więc dziwnego, że po dzieła Pracowni ustawiają się ogromne kolejki. Nie wszyscy na dodatek mają nawet szanse na skosztowanie specjału – cukiernia czynna jest bowiem w dni powszednie od 9 do ostatniego pączka. Czyli do 13-14 – w takich godzinach najczęściej na Facebooku „Zagoździńśkiego” pojawiają się informacje o wyprzedaniu dziennej produkcji.

- Na nasze pączki czeka się w tłusty czwartek w kolejce nawet 4 godziny. Przygotowujemy łącznie 8000-10 000 pączków, ale mamy patelnię na której mieści się 50 sztuk i dostawiamy drugą, na której smażymy jeszcze 30. Nie nadążamy z ich przygotowywaniem, a zaczynamy jeszcze w nocy. Klienci szybciej kupują, niż jesteśmy w stanie smażyć. A nie chcemy wydawać gorących pączków, bo tracą one na jakości – tłumaczy Tomaszkiewicz.

Nową rzeczywistość odczuł także Pawłowicz, który jest właścicielem kilku cukierni w całej Polsce. Na naszą prośbę wskazał, co najbardziej daje mu się we znaki jako przedsiębiorcy.

U mnie ceny nie ulegną zmianie, jakie są w tej chwili, takie będą na tłusty czwartek. Jestem starym rzemieślnikiem, wyuczyłem zawodu paręset ludzi. Przed samym tłustym czwartkiem nie podnoszę cen. Ale przyznaję, musiałem zrobić to wcześniej. Każda nowa dostawa surowca była z podwyżką o kilka procent, energia bardzo mocno zdrożała, pracownicy z powodu inflacji zgłosili się także o podwyżki, cukiernia musi więc zarobić także na ich zwiększone wynagrodzenia. Dlatego pączki kosztują 4,80 zł za sztukę. Edward Pawłowicz

Tłusty czwartek można w 2022 roku świętować całkowicie po taniości, za cenę jednego taniego pączka z tradycyjnej cukierni kupując 12 produktów w dyskontach. Taniej jest także dzięki promocjom, w których donuty lub pączki oferowane są w prezencie. Można także urozmaicić sobie słodką dietę, stawiając na bardziej egzotyczne propozycje, takie jak chociażby mrowisko.

Cukiernie przekonują jednak, że na takie produkty szkoda życia i zdrowia. Naturalne składniki, receptura przekazywana w sekrecie od niemal wieku i przede wszystkim smak, do którego masowe, produkowane przez maszyny pączki ze sklepów się nie umywają – to atuty, którymi chcą wabić klientów.

Ostatecznie to do klienta będzie należeć decyzja, czy zaufa pączkom sprzedawanym po 29 groszy, czy też będzie wolał zasmakować „luksusu” w postaci produktu wycenianego kilkanaście razy drożej. Świętować tłusty czwartek można stawiając na ilość lub jakość.

RadioZET.pl