To już koniec 14. emerytury. Oficjalny komunikat ZUS

20 września ZUS wysłał ostatnią transzę „czternastki” - do 1,3 mln osób trafiło łącznie 1,5 mld zł. Zakończyło to wypłatę tegorocznej 14. emerytury.

14. emerytura zaczęła trafiać do seniorów 25 sierpnia 2022 roku. Wypłatę realizowano łącznie w 7 terminach, z których ostatni przypadł na 20 września. Z deklaracji rządu wynika, że jednorazowa „czternastka” wróci po raz kolejny w 2023 roku. Pojawiły się nawet zapowiedzi możliwości wypłacenia 15. emerytury.

- Czternastą emeryturę z ZUS otrzymało w tym roku łącznie około 7,2 milionów osób, a wydatkowana na ten cel kwota wynosi ponad 8,7 miliardów zł. Przy czym trzy czwarte uprawnionych otrzymało świadczenie w pełnej wysokości, czyli 1217,98 zł na rękę – podsumowała wypłatę świadczenia prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Koniec wypłat 14. emerytury. Seniorzy dostali dodatkowe miliardy zł

14. emerytura to ważne świadczenie dla seniorów, którzy otrzymują niskie świadczenia podstawowe. Dodatkowe pieniądze pomogą w obliczu wysokiej inflacji i drożyzny w sklepach. Ceny wzrosły znacznie bardziej, niż wynosiła przeprowadzona w marcu waloryzacja.

- Oprócz 265 mld zł z tytułu emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do emerytów i rencistów trafiło w 2022 roku 12,7 mld zł z tytułu trzynastej emerytury, ponad 9 mld zł w ramach czternastki. Co więcej trzynastka i czternastka są zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza ulgę dla osób uprawnionych w wysokości łącznie około 1,5 mld zł. Ponadto emeryci i renciści skorzystali na tegorocznych reformach podatkowych, najpierw 11 mld zł od stycznia, a następnie kolejne 2,3 mld zł od lipca – poinformowała szefowa ZUS.

- Zdajemy sobie sprawę, że każde dodatkowe świadczenie dla tej grupy to odczuwalna pomoc. W sumie do czternastek uprawnionych było 9 mln emerytów i rencistów, a całkowita kwota wypłaconych świadczeń to 11,4 mld zł - stwierdziła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Czternastkę w pełnej wysokości otrzymało w sumie ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości między 2900 zł a 4188,44 zł czternasta emerytura była zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

RadioZET.pl/PAP