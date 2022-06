To już ostatnia podwyżka stóp procentowych? PIE: RPP zatrzyma się na 6,5 procent

Inflacja osiągnie szczyt w sierpniu: wskaźnik wzrostu cen dobije do 15,8 procent. Stopy procentowe mają przestać rosnąć już miesiąc wcześniej: Polski Instytut Ekonomiczny oszacował, że nie wyjdą one powyżej 6,5 procent.

Powód jest prosty: wyższa wartość co prawda pomogłaby w walce z inflacją, jednocześnie stałaby się jednak problemem z punktu widzenia gospodarczego. A czasy są trudne, więc tym bardziej ważna jest maksyma „po pierwsze nie szkodzić”.

PIE: stopy procentowe zatrzymają się na 6,5 procent. W lipcu ostatnia podwyżka

- Dużym problemem w nadchodzących kwartałach pozostanie inflacja, która w ciągu najbliższych 2 lat nie zbliży się do celu inflacyjnego NBP – stwierdził Jakub Rybacki, kierownik zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. W 2023 roku wzrost polskiego PKB ma wynieść około 3,5 procent, wyraźnie mniej od przedwojennych prognoz.

Inflację da się zatrzymać w sierpniu 2022 roku, w kolejnych miesiącach tempo wzrostu cen ma sukcesywnie maleć. W maju 2023 roku ma według prognoz wrócić do jednocyfrowych wartości, by następnie w ciągu kilku miesięcy obniżyć się w odczytach rok do roku do około 6 procent.

Z tego powodu PIE nie spodziewa się, żeby Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała serię podwyżek stóp procentowych. Spodziewana w lipcu, dziesiąta z rzędu, ma być równocześnie ostatnią.

„Inflacja bazowa będzie hamować, jednak pozostanie na wysokim poziomie. Ceny towarów przemysłowych będą rosnąć z uwagi na wyższe koszty przedsiębiorstw – taka tendencja wystąpi we wszystkich państwach UE w podobnej skali. Spodziewamy się osłabienia wzrostu cen usług – te zmniejszą podwyżki stóp procentowych oraz spowodują spowolnienie gospodarcze. Niemniej inflacja bazowa będzie przekraczać dopuszczalne pasma wahań od celu NBP przynajmniej do połowy 2024 roku – przekazał Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie z „Przegląd gospodarczy PIE: lato 2022”.

Stopa referencyjna NBP na poziomie 6,5 procent może utrzymać się bez zmian nawet do końca 2023 roku. Oznaczałoby to także utrzymanie wysokiego obciążenia ratami Polaków spłacających kredyty hipoteczne.

RadioZET.pl/PIE