„Trzeba Polakom powiedzieć, że czekają nas ciężkie czasy”. Były minister o zimie

Ceny prądu elektrycznego mogą wzrosnąć w 2023 roku o 180 procent – wynika z listu skierowanego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina do rządu. Węgiel podrożał w ciągu kilku miesięcy o ponad 300 procent, a ustawa wprowadzająca cenę gwarantowaną dla odbiorców indywidualnych została wycofana, zanim zdążyła wejść w życie. Nowym sposobem na wsparcie osób ogrzewających domy węglem ma być wypłata 3000 zł na zakup „czarnego złota”.

- Gdyby politycy byli uczciwi, powiedzieliby Polakom, że czekają nas „krew, pot i łzy” – stwierdził profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC. - Trzeba Polkom i Polakom powiedzieć, że czekają nas ciężkie czasy – powiedział Wirtualnej Polsce Janusz Steinhoff, były minister gospodarki.

Dopłaty tylko do węgla. „To jest problem polityczny”

996,60 zł – tyle miała kosztować tona węgla dla odbiorcy indywidualnego – z limitem zakupu trzech ton – zgodnie z przyjętą przez Sejm i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawą. Prawo nie wejdzie jednak w życie – zamiast tego Polacy ogrzewający węglem mają otrzymać po 3000 zł wsparcia finansowego.

- Rząd opracował system wsparcia odbiorców węgla poprzez ustanowienie dopłat do ceny węgla, a to fatalny pomysł, fatalny mechanizm, który się nie sprawdził. Rząd się z tego wycofał i wprowadza dotację węglową. Ten pomysł jest krokiem we właściwym kierunku – powiedział Wirtualnej Polsce Janusz Steinhoff. Dodał jednak, że takie podejście to wybiórcze traktowanie Polaków: niektórzy otrzymają dodatkowe wsparcie na czekające nas zimą ciężkie czasy, inny będą musieli radzić sobie sami.

- Natomiast rząd i politycy, również opozycji, powinni sobie zadać pytanie: dlaczego z pieniędzy polskiego podatnika wspieramy jedynie grupę osób, która wykorzystuje węgiel do celów grzewczych? Dlaczego nie wspieramy ludzi, którzy stosują pelet albo korzystają z dobrodziejstwa ciepła sieciowego. Albo nie wspieramy na przykład wedle kryterium dochodowości tych, którzy korzystają z ogrzewania gazowego? To jest problem polityczny, który powinien zostać rozwiązany – zauważył Steinhoff.

Gazu i węgla może w Europie zabraknąć – to efekt zawirowań na rynku wywołanych wojną w Ukrainie. Unia Europejska chce, żeby kraje członkowskie zredukowały zużycie gazu ziemnego już od 1 sierpnia 2022 roku. „Ważnym filarem oszczędzania energii jest redukcja ogrzewania i chłodzenia; wszystkie państwa UE powinny rozpocząć kampanię na rzecz ograniczenia ogrzewania i chłodzenia na szeroką skalę” – poinformowała Komisja Europejska.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska