Absurd Polskiego Ładu. Trzeba wybierać: trzynastka czy ulga dla klasy średniej

Polski Ład spowodował, że m.in. nauczyciele otrzymali na początku 2022 roku pensje niższe o kilkaset złotych. To efekt braku złożenia deklaracji o chęci stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego podczas wyliczenia zaliczek. Rzecznik rządu zapewniał wówczas, że "pensja za luty zostanie wypłacona w prawidłowy sposób".

Obietnice nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości, a minister finansów Tadeusz Kościński stracił stanowisko. Po jego dymisji resort opuścił także wiceminister Jan Sarnowski oraz dyrektor generalna Renata Oszast. Do czasu wyłonienia nowego kandydata, funkcję ministra finansów pełni premier Mateusz Morawiecki, a pytań przedsiębiorców o nowe rozwiązania podatkowe jest coraz więcej.

Polski Ład zmusi do wyboru: trzynastka czy ulga dla klasy średniej?

Portalsamorzadowy.pl poinformował, że w większości samorządów wypłacanie trzynastek rozpoczyna się w lutym. Nauczyciele szkół publicznych otrzymują trzynaste wynagrodzenie na takich samych zasadach, jak pozostali pracownicy sektora budżetowego. Mają też podobne wątpliwości związane z ulgą dla klasy średniej w ramach Polskiego Ładu.

Wraz z nowymi przepisami pojawiło się ryzyko, że niektórzy nauczyciele przekroczą górny limit zarobków uprawniających do skorzystania z ulgi dla klasy średniej, jeżeli przyjmą trzynastą pensję. Co na to prawo? Aktualnie obowiązujące paragrafy mówią, że pracodawca oblicza kwotę ulgi automatycznie za miesiące, w których przychody z pracy na etacie mieszczą się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł brutto. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownik złoży oświadczenie, że nie chce, by mu taką ulgę naliczać.

W praktyce będzie to wyglądało tak, że nauczyciele, którzy przez przyjęcie tzw. trzynastki przekroczą górny limit wynagrodzenia, nie będą mieli naliczonej ulgi za jeden miesiąc. Pomysłem na obejście przepisów może być podzielenie trzynastki na dwie transze, które byłyby wypłacone w lutym i w marcu. Na takie wyjście z sytuacji nie reagują optymistycznie skarbnicy wypowiadający się w portalusamorządowym.pl.

Nie byłoby to dobre rozwiązanie. Przy podziale wypłaty na transze nauczyciele, którzy otrzymują niskie wynagrodzenia, byliby zawiedzeni, ponieważ w lutym dostaliby tylko połowę kwoty Portalsamorzadowy.pl

Ministerstwo Finansów podało wyliczenia z których wynika, że pracownik zarabiający 6 tys. zł brutto zyska na uldze w skali roku 252 zł, a osoba, której pensja wynosi 10 tys. zł – 1008 zł.

