Tusk o przyszłości 500 plus po wyborach. „Bo to jest życie, a nie ideologia”

500 plus ma coraz niższą siłę nabywczą – w 2022 roku można za całość świadczenia kupić produkty, które w 2016 kosztowały niecałe 400 zł. Równocześnie to duże obciążenie dla finansów państwa – na wypłaty pieniędzy dla rodziców Polska wydaje 40 mld zł rocznie. Artur Soboń ze swoich słów o potencjalnym ograniczeniu 500 plus szybko się wycofał, problem jednak nie zniknął. O swoich planach dotyczących przyszłości świadczenia powiedział wyborcom Donald Tusk. Co się stanie, jeśli opozycja wygra wybory?

500 plus po wyborach. Tusk obiecał zachowanie świadczenia

500 plus zostanie zlikwidowane, gdy opozycja wygra wybory – tak rodziców straszył PiS. Donald Tusk w imieniu opozycji prostował te zarzuty, informując, że świadczenie jest nienaruszalne. Swój przekaz powtórzył podczas wizyty w Piasecznie.

- 500 plus stało się rzeczywistością społeczną. Państwo PiS-u, z tego czy innego powodu, zdecydowało się na taki transfer środków publicznych. Miliony polskich rodzin układa życie w swojej wyobraźni i w codziennej praktyce pod kątem wiedzy, że państwo zdecydowało się na taki krok. Jeśli wygram wybory to nie po to, żeby wywracać ludziom ich model życia do góry nogami - zapowiedział Donald Tusk.

Lider PO dodał, że system transferów społecznych będzie prawdopodobnie wymagać zmian, żeby lepiej pomagać osobom naprawdę potrzebującym. Nie wpłynie to jednak na program 500 plus.

- Będę starał się bardzo rozsądnie wyważyć to, co jest niezbędną pomocą oraz to, co było błędem poprzedników, ale nie po to, żeby powiedzieć milionom polskich rodzin: będzie inaczej, musicie wszystko na nowo poukładać - powiedział szef PO.

- To, co jest dziś codziennością, także tą socjalną, taka rzecz jak 500 plus, będzie zachowane. Bo to jest życie, a nie ideologia – dodał Tusk.

Niespodziewanym krytykiem programu „Rodzina 500 plus” stał się Jarosław Kaczyński, który wprost przyznał, że świadczenie nie przyczyniło się do zwiększenia dzietności – a w takim celu zostało, przynajmniej oficjalnie, wprowadzone.

- Myśli się o jakiś rewaloryzacjach, ale nie mogę teraz niczego teraz obiecywać. Natomiast wiadomo, że to samo nie zadziałało. Na pewno pewien postęp mogłyby przynieść tanie, łatwe do zdobycia mieszkania, ale to też nie wystarczy. Na pewno podnoszenie się pensji, jakieś inne zabezpieczenia o charakterze socjalnym, ale musimy też pamiętać, że tu chodzi przede wszystkim o kwestie kulturowe, bo one decydują – stwierdził szef PiS.

RadioZET.pl