Niektórzy pracownicy otrzymali już od płatników PIT-11, na podstawie którego rozliczą się ze skarbówką. Większość podatników może to zrobić za pośrednictwem programu Twój e-PIT. Problem jednak w tym, że rządowa usługa chwilowo nie działa.

PIT można rozliczyć bez wychodzenia z domu m.in. dzięki usłudze Twój e-PIT. Mimo zapewnień resortu finansów, że z tego ułatwienia skorzystają docelowo wszyscy przedsiębiorcy, to do tej pory można było składać w tej usłudze tylko formularze PIT-37 i PIT-38 oraz PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

Ci, którzy otrzymali już od płatników informacje o zarobkach z 2021 roku, muszą jeszcze poczekać, by skorzystać z usługi Twój e-PIT. Program ten nie działa z uwagi na prace techniczne. Kiedy można będzie się rozliczyć?

Twój e-PIT. Kiedy i jak rozliczyć PIT za 2021 rok?

Twój e-PIT to usługa, z której z pewnością mogą skorzystać pracownicy rozliczający PIT-37. Ich pracodawcy mają czas do końca lutego, by dostarczyć im PIT-11, czyli informację o zarobkach z 2021 roku. Płatnik taki sam formularz przesyła wcześniej skarbówce, a ta na podstawie tego dokumentu z automatu wypełnia nasz PIT-37, który dostępny jest w systemie Twój e-PIT.

Podatnik, po zalogowaniu się np. Profilem Zaufanym lub przez konto bankowe do systemu Twój e-PIT, może zatwierdzić wstępnie wypełniony PIT, wprowadzić zmiany np. dodać ulgi zmniejszające podatek lub odrzucić zeznanie i rozliczyć się na własną rękę. Jeśli podatnik nie zrobi nic, jego PIT zostanie przesłany automatycznie do fiskusa. Żadnych kar nie będzie, ale brak kontroli nad treścią zeznania podatkowego może skutkować utratą ulg przysługujących podatnikowi.

Kiedy zatem można będzie zajrzeć do przygotowanych przez skarbówkę PIT-ów do zatwierdzenia?

fot. RadioZET.pl

„Od 3 do 14 lutego 2022 roku nie będzie można korzystać z usługi Twój e-PIT. Przygotowujemy zeznania PIT za 2021 rok, które będą dostępne od 15 lutego. Przepraszamy za utrudnienia” – napisał w komunikacie resort finansów.

RadioZET.pl